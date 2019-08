'Megatransfer van Sané naar Bayern valt in het water door slecht nieuws'

De afgelopen weken werd Leroy Sané meer dan geregeld in verband gebracht met een overstap naar Bayern München.

Een megatransfer van de 23-jarige vleugelaanvaller lijkt nu echter in het water te vallen. The Athletic weet te melden dat er bij gevreesd wordt dat Sané in de wedstrijd tegen om de Community Shield schade aan de voorste kruisband van rechterknie zou hebben opgelopen.

Sané kwam na dertien minuten spelen in botsing met Trent Alexander-Arnold en moest zich direct laten vervangen. Manchester City won zonder de Duitse aanvaller binnen de lijnen uiteindelijk de Community Shield, door Liverpool na een 1-1 gelijkspel in de reguliere speeltijd met strafschoppen te verslaan.

De exacte ernst van de knieblessure van Sané is voorlopig onduidelijk, maar er wordt gevreesd voor een weinig positief scenario. De aanvaller ondergaat donderdag een MRI-scan en daaruit moet de precieze schade aan de kruisband blijken.

Als de voorste kruisband afgescheurd is, moet Sané onder het mes en zes tot negen maanden revalideren. Indien er sprake is van minder ernstige schade aan de kruisband, wacht vermoedelijk een kortere revalidatie.

Het lijkt er in ieder geval op dat Sané voorlopig even uit de roulatie is en dat betekent zeer slecht nieuws voor . Der Rekordmeister werkt al een tijd aan de komst van de 21-voudig Duits international en een persoonlijk akkoord zou zelfs al aanstaande zijn geweest.

Bayern moest er weliswaar nog met Manchester City uitkomen, daar the Citizens volgens de laatste berichten een bedrag van 150 miljoen euro vroeg voor Sané. Het contract van Sané bij de kampioen van Engeland loopt nog tot medio 2021, maar hij is voorlopig niet van plan om die verbintenis te verlengen.

In dat opzicht betekent de blessure ook slecht nieuws voor Manchester City, daar deze zomer in de huidige situatie het ideale moment leek om Sané van de hand te doen. Het is echter niet aannemelijk dat Bayern een fors bedrag zal neertellen voor een geblesseerde Sané.