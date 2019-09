Megatransfer Christian Eriksen blijft uit: "Was het maar Football Manager"

Christian Eriksen werd de afgelopen weken in verband gebracht met een uitgaande transfer bij Tottenham Hotspur.

De Deense spelmaker werd onder meer gelinkt aan en , maar speelt na het verstrijken van alle zomerse transferdeadlines nog minimaal een halfjaar bij de Londenaren. Eriksen beseft dat het leven niet altijd gaat zoals men wil.

Eriksen sprak tijdens de zomer uit dat hij toe was aan een nieuwe uitdaging, maar van die uitlatingen heeft hij nu geen spijt van. "Nee. Maar dit is voetbal. Je weet nooit wat er gebeurt in de voetballerij. Het hangt altijd van veel factoren af", stelt hij.

"Ik had graag gezien dat ik mijn toekomst kon bepalen, zoals in Football Manager. Maar zo werkt het jammer genoeg niet", zegt de middenvelder in gesprek met Ekstra Bladet.

De voormalig Ajacied benadrukt echter dat hij er geen moeite mee heeft alle transferperikelen achter zich te laten. "Voor mij is het ook niet moeilijk om mijn hoofd leeg te maken. Ik lees niet veel van wat er wordt geschreven", aldus Eriksen.

"Ik loop al jaren mee in de voetballerij en ieder jaar zijn er veel geruchten. Maar het is logisch dat er nu meer rumoer was, omdat ik in mijn laatste contractjaar ben beland."

De 27-jarige Eriksen speelt sinds medio 2013 voor Tottenham, nadat de Londenaren ongeveer 13,5 miljoen euro hadden overgemaakt aan .

De technicus, die namens de A-ploeg van Denemarken reeds 89 wedstrijden heeft gespeeld, staat bij Tottenham tot op heden op 281 wedstrijden, met 67 doelpunten en 86 assists als resultaat.