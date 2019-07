Megastraf dreigt voor Lionel Messi door ongekende uitbarsting

Lionel Messi wordt mogelijk voor twee jaar geschorst door de CONMEBOL, de voetbalbond van Zuid-Amerika.

De Argentijn hield zich na de 2-1 gewonnen troostfinale van de Copa América tegen Chili niet in en haalde hard uit naar de bond en de arbitrage. Volgens AS kan de aanvaller worden bestraft met een lange schorsing.

Messi, die tijdens de troostfinale met rood van het veld werd gestuurd na een ruzie met Gary Medel, was na afloop furieus over de arbitrage op het toernooi. "Ik weigerde (de bronzen medaille, red.), omdat ik geen onderdeel wil zijn van de corruptie en dit gebrek aan respect. We hadden meer verdiend dan dit, maar ze wilden ons niet in de finale hebben."



"De corruptie en de scheidsrechters hebben de mensen niet de kans gegeven om te genieten. Het voetbal is geruïneerd", aldus Messi, die tijdens het onderonsje met de pers ook al werd gevraagd over een mogelijke schorsing vanwege de harde woorden. "Ze doen maar. De waarheid moet gezegd worden. De Copa América is zo ingericht dat Brazilië moet winnen."



De CONMEBOL heeft al aangegeven dat de uitspraken van Messi 'onacceptabel' waren. Volgens AS, dat in de regels van de bond dook, kan Messi een fikse straf verwachten. De Spaanse krant meldt dat Messi voor maar liefst twee jaar geschorst kan worden. Bij een dergelijke straf moet de aanvaller de Copa América van 2020 én de kwalificatiereeks voor het WK van 2022 aan zich voorbij laten gaan.