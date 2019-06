Megaschandaal in Spanje: zeven spelers 'omgekocht' in strijd om CL-plek

Spanje is in de ban van een matchfixingschandaal.

Eerder werd al bekend dat de politie meerdere (oud-)voetballers had opgepakt op verdenking van manipulatie en witwassen. Dinsdag meldt Mundo Deportivo dat zeven spelers van geld hebben aangenomen om ervoor te zorgen dat op de vierde plek in LaLiga eindigt.

Voorafgaand aan de laatste speelronde maakten Valencia en allebei kans op de vierde plek, wat in de eindklassering -voetbal betekent. Real Valladolid, de nummer zestien van LaLiga, was al zeker van lijfsbehoud en verloor met 0-2 van Valencia. Getafe speelde met 2-2 gelijk tegen , waardoor Valencia op plek vier eindigde.



Mundo Deportivo meldt dat de Spaanse politie gesprekken heeft onderschept waaruit zou blijken dat in totaal zeven spelers van Real Valladolid geld hebben aangenomen in ruil voor een verliesbeurt. Voormalig profs Carlos Aranda en Raúl Bravo mogen rekenen op fikse (cel)straffen. Beide oud-spelers hebben flinke bedragen ingezet op een zege van Valencia, zogenaamd met de kennis dat de spelers van Real Valladolid zouden willen verliezen.



Aranda zou de winst hebben verdeeld met Bravo en de betrokken spelers. Een indicatie dat Bravo betrokken is bij het schandaal is het feit dat hij voorafgaand aan de laatste speelronde meerdere keren van telefoon veranderde. Uit de gesprekken in handen van de politie zou blijken dat Bravo meerdere spelers heeft proberen te verleiden mee te doen.



Het is onduidelijk wat de gevolgen zullen zijn als matchfixing wordt aangetoond. Real Valladolid kan puntenaftrek verwachten, maar het is ook mogelijk dat het duel met Valencia moet worden overgespeeld. De betrokken spelers kunnen wellicht forse geldboetes verwachten, terwijl een schorsing van meerdere jaren ook niet is uitgesloten.