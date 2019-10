'Meevaller' voor AZ na bekendmaking selectie van Manchester United

Paul Pogba moet het Europa League-duel van Manchester United met AZ van donderdagavond laten schieten, zo melden de Engelsen woensdagmiddag.

De middenvelder ondervindt nog teveel last van de voetblessure die hij ruim een maand geleden opliep in de uitwedstrijd tegen en op advies van een specialist krijgt Pogba extra rust voorgeschreven.

Pogba maakte de negentig minuten vol in de EFL-Cup tegen Rochdale en het bezoek van aan Old Trafford, maar de clash met gaat dus aan zijn neus voorbij. Naast Pogba ontbreken ook Phil Jones, Anthony Martial, Luke Shaw en Aaron Wan-Bissaka in de selectie van manager Ole Gunnar Solskjaer vanwege uiteenlopende blessures. Diogo Dalot en Angel Gomes zijn volledig hersteld van hun kwetsuren en inzetbaar in de uitwedstrijd tegen AZ.

Solskjaer neemt in totaal tien jeugdspelers van mee richting het Cars Jeans Stadion van , onder wie Tahith Chong. De jonge aanvaller werd in de afgelopen transferperiode genoemd bij zowel als , maar Chong koos uiteindelijk voor een langer verblijf in Manchester. Volgens de Engelse media praat de jeugdinternational van Oranje met de clubleiding over verlenging van zijn tot medio 2020 lopende contract.

Volledige selectie Manchester United:

Doel: David De Gea, Sergio Romero, Lee Grant.

Verdediging: Diogo Dalot, Victor Lindelöf, Harry Maguire, Axel Tuanzebe, Marcos Rojo, Brandon Williams.

Middenveld: Scott McTominay, Nemanja Matic, Fred, James Garner, Andreas Pereira, Juan Mata, Jesse Lingard, Angel Gomes.

Aanval: Daniel James, Tahith Chong, Marcus Rashford en Mason Greenwood.