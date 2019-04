Meevaller lonkt voor Ajax: "We zijn niet optimistisch"

De kans is groot dat Harry Kane beide duels met Ajax in de halve finales van de Champions League mist, zo laat Mauricio Pochettino vrijdag weten.

De aanvalsleider van liep tien dagen geleden tegen een enkelblessure op en hij komt mogelijk dit seizoen helemaal niet meer in actie.



Kane ging op 9 april in het eerste duel met Manchester City in de kwartfinales van de lelijk door zijn enkel. Diverse Engelse media speculeerden direct dat het seizoen van de Engelse spits erop zou zitten en Pochettino erkent dat dat weleens waarheid zou kunnen worden. "We zullen het van dag tot dag bekijken. We zijn momenteel niet optimistisch gesteld, maar Harry Kane blijft Harry Kane: alles is mogelijk", vertelt de Argentijnse manager van de Londenaren op een persconferentie.



"Hij voelt zich verdrietig en is teleurgesteld over de situatie, zoals iedereen bij de club. Ik heb met hem gesproken en we zullen het van dag tot dag moeten bekijken. Op dit moment is het simpelweg onmogelijk om een datum te plakken aan zijn terugkeer", vervolgt Pochettino. "Of hij dit seizoen nog in actie zal komen? Misschien als we de finale van de Champions League halen, maar we zullen het zien. Op dit moment is zijn situatie niet top, maar dat is normaal een paar dagen na het oplopen van een blessure."



Tottenham speelt dit seizoen nog minimaal zeven wedstrijden, achtereenvolgens tegen Manchester City (Premier League), (Premier League), (Premier League), (Champions League), (Premier League), opnieuw Ajax (Champions League) en (Premier League). De finale van de Champions League wordt op 1 juni gespeeld in het Wanda Metropolitano van .