Meesterscout Piet de Visser vol lof: "Neres heeft het waargemaakt"

David Neres kreeg vorige week zijn eerste oproep voor Brazilië en de vleugelaanvaller is inmiddels ook weer onomstreden in Amsterdam.

betaalde São Paulo ruim twee jaar geleden twaalf miljoen euro voor Neres en na een moeizame beginperiode blijkt de Braziliaan dat bedrag dubbel en dwars waard te zijn. De dribbelaar maakt dit seizoen indruk in de en was afgelopen weekend tegen ook een van de grote uitblinkers aan de kant van de Amsterdammers. 'Meesterscout' Piet de Visser herinnert zich de eerste keer dat hij Neres aan het werk zat nog goed.

De Visser zat begin 2016 samen met Ajax-scout Hans van der Zee op de tribune tijdens het jeugdtoernooi om de Copa São Paulo om daar talenten te bekijken: "Neres speelde daar met São Paulo Onder-19. Hans tikte mij aan en zei: 'Kijk die linkspoot! Snel, behendig én doelgericht.' We waren allebei zeer gecharmeerd van hem", blikt hij terug in gesprek met De Telegraaf. Van der Zee bleef de ontwikkeling van Neres daarna volgen en overtuigde zijn club uiteindelijk van de kwaliteiten van de nu 22-jarige buitenspeler.



"Een compliment voor Van der Zee, want ik kende Neres helemaal niet. Hoewel ik voor vaak aan het werk was in Brazilië, was hij ons nog niet opgevallen. Goed dat Ajax zijn komst heeft doorgedrukt", is De Visser lovend. De inmiddels 84-jarige scout kijkt met plezier naar de verrichtingen van Neres in het rood-wit: "Achteraf was Ajax ook beter voor zijn ontwikkeling dan Chelsea. Hij heeft het waargemaakt. Tegen was hij fantastisch, maar ook afgelopen zondag tegen Fortuna Sittard zag ik het weer, die doeltreffendheid."



Neres moest begin dit jaar nog vaak genoegen nemen met een plek op de bank en De Visser snapt niet waarom Ten Hag zijn pupil niet meteen in de basis zette. Hij noemt de aanvaller iemand die 'bij hem altijd zou spelen': "Ik hoop dat hij nu nog een jaar bij Ajax blijft, om nog sterker en beter te worden. Dan kan hij de stap maken naar een echte topclub", gaat hij verder. Neres zag afgelopen winter nog een lucratieve transfer naar China afketsen, maar De Visser is van mening dat hij ook in Europa overal terecht kan: "Iedereen heeft gezien hoe hij met Ajax Real Madrid van de sokken heeft geblazen. Europese topclubs dus ook."