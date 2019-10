Meest waardevolle spelers Eredivisie 2019/20: Tadic aan kop

Het Eredivisieseizoen 2019/20 is elf weken onderweg. Wie kroont zich dit seizoen tot de beste meest waardevolle speler en volgt Dusan Tadic op?

Speelronde elf in de is gespeeld en is de grote winnaar geworden van het weekeinde. De Amsterdammers wonnen zelf dik van (4-0), terwijl in eigen huis met dezelfde cijfers klop kreeg van . verzuimde om te profiteren van het puntenverlies van PSV, nadat het zaterdag op eigen veld al verloor van (0-2).

Dusan Tadic kroonde zich afgelopen seizoen tot meest waardevolle speler in de Eredivisie. In zijn eerste seizoen in dienst van Ajax kwam de Serviër tot 28 doelpunten en 13 assists en was daarmee direct betrokken bij 41 doelpunten. Dat waren er liefst zeven meer dan Luuk de Jong. De spits kwam tot 28 doelpunten en 6 assists en verdiende een transfer van PSV naar .

Hakim Ziyech en Abdennasser El Khayati maakten het podium compleet. Ziyech kwam in het shirt van Ajax tot 16 doelpunten en 13 assists, waar El Khayati namens ADO Den Haag tot 17 doelpunten en 12 assists kwam.

Wie wordt de opvolger van Dusan Tadic en kroont zich tot de meest waardevolle speler? Goal houdt je gedurende het seizoen 2019/20 op de hoogste van de laatste stand.

EREDIVISIE 2019/20 MEEST WAARDEVOLLE SPELERS

Dusan Tadic ging de elfde speelronde van de Eredivisie in als koploper van het klassement en hij hield zijn plek vast en nam verder afstand ten opzichte van de concurrentie. De Serviër droeg met twee assists bij aan de zege van Ajax in de Klassieker.

Vanwege blessureleed kwam Donyell Malen niet in actie namens PSV, maar hij handhaafde zich op de tweede plek in het klassement. Hakim Ziyech is de nieuwe nummer drie. De Marokkaanse spelmaker trof éénmaal doel namens Ajax.

Myron Boadu en Calvin Stengs bezetten na de elfde speelronde de gedeelde vier plek met Steven Bergwijn, die ook niet in actie kwam voor PSV. Boadu scoorde twee keer voor AZ, waar Stengs twee assists gaf.

Eredivisie meest waardevolle spelers:

*Laatste update op 21 oktober 2019