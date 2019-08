Meest waardevolle spelers Eredivisie 2019/20: Twee koplopers

Het Eredivisieseizoen 2019/20 is begonnen. Wie kroont zich dit seizoen tot de beste meest waardevolle speler en volgt Dusan Tadic op?

Het Eredivisiezoen 2019/20 is begonnen. De derde speelronde is gespeeld en een zestal ploegen hebben de leiding genomen. , , , , en pakten tot dusver allemaal zeven punten en delen zodoende de eerste plek.

Dusan Tadic kroonde zich afgelopen seizoen tot meest waardevolle speler in de . In zijn eerste seizoen in dienst van Ajax kwam de Serviër tot 28 doelpunten en 13 assists en was daarmee direct betrokken bij 41 doelpunten. Dat waren er liefst zeven meer dan Luuk de Jong. De spits kwam tot 28 doelpunten en 6 assists en verdiende een transfer van PSV naar .

Hakim Ziyech en Abdennasser El Khayati maakten het podium compleet. Ziyech kwam in het shirt van Ajax tot 16 doelpunten en 13 assists, waar El Khayati namens tot 17 doelpunten en 12 assists kwam.

Wie wordt de opvolger van Dusan Tadic en kroont zich tot de meest waardevolle speler? Goal houdt je gedurende het seizoen 2019/20 op de hoogste van de laatste stand.

EREDIVISIE 2019/20 MEEST WAARDEVOLLE SPELERS

Myron Boadu en Donny van de Beek gingen de derde speelronde in als meest waardevolle spelers van de Eredivisie en de middenvelder van Ajax hield zijn positie was. Boadu werkte niet aan zijn doelpuntentotaal en aantal assists, daar AZ met 0-0 gelijkspeelde tegen .

Van de Beek leverde zaterdagavond één assist op bezoek bij . Hij was de aangever bij de 0-4, waaruit David Neres scoorde. Van de Beek heeft op kop gezelschap gekregen van ploeggenoot Dusan Tadic. De Serviér was zaterdagavond eenmaal trefzeker en gaf een assist namens Ajax.

Drie spelers zijn na de eerste drie speelrondes direct betrokken geweest bij drie doelpunten. Naast Boadu, zijn dat Vangelis Pavlidis en Tim Matavz. Pavlidis was zondagmiddag tweemaal trefzeker namens , dat met 2-3 won op bezoek bij .

Matavz was vrijdagavond direct betrokken bij de gehele productie van Vitesse, dat met 3-0 won van . De spits zette ploeg vanaf de strafschopstip op voorsprong en gaf de assists bij de 2-0 en 3-0.

Eredivisie meest waardevolle spelers:

*Laatste update op 19 augustus 2019