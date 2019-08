Meest waardevolle spelers Eredivisie 2019/20: Opoku aan kop

Het Eredivisieseizoen 2019/20 is begonnen. Wie kroont zich dit seizoen tot de beste meest waardevolle speler en volgt Dusan Tadic op?

Het Eredivisiezoen 2019/20 is begonnen. en hadden vrijdagavond de primeur om als eerste de bal aan het rollen te brengen. De eerste speelronde leverde direct veel spectakel op, waarbij de gehle traditionele top drie niet wist te winnen. Daarnaast waren er overtuigende zeges van en sc .

Dusan Tadic kroonde zich afgelopen seizoen tot meest waardevolle speler in de . In zijn eerste seizoen in dienst van kwam de Serviër tot 28 doelpunten en 13 assists en was daarmee direct betrokken bij 41 doelpunten. Dat waren er liefst zeven meer dan Luuk de Jong. De spits kwam tot 28 doelpunten en 6 assists en verdiende een transfer van naar .

Hakim Ziyech en Abdennasser El Khayati maakten het podium compleet. Ziyech kwam in het shirt van Ajax tot 16 doelpunten en 13 assists, waar El Khayati namens tot 17 doelpunten en 12 assists kwam.

Wie wordt de opvolger van Dusan Tadic en kroont zich tot de meest waardevolle speler? Goal houdt je gedurende het seizoen 2019/20 op de hoogste van de laatste stand.

EREDIVISIE 2019/20 MEEST WAARDEVOLLE SPELERS

Johnatan Opoku kende een ijzersterk begin van het seizoen. Met won de aanvallende middenvelder met 3-1 van en hij was direct betrokken bij alle Limburgse treffers. Vanaf de strafschopstip schoot Opoku zijn ploeg naar een 2-1 voorsprong, waar hij de aangever was bij de treffers van Elia Soriano en Peter van Ooijen.

Vangelis Pavlidis, Aaron Meijers, Donny van de Beek, Gyrano Kerk, Jordy Bruijn, Mitchell van Bergen, Myron Boadu en Calvin Stengs waren allemaal direct betrokken bij twee doelpunten tijdens het openingsweekend in de Eredivisie van het seizoen 2019/20.

Pavlidis scoorde twee keer namens Willem II en Stengs gaf twee assists namens AZ. De andere zes spelers waren allemaal één keer trefzeker en gaf een assist.

Eredivisie meest waardevolle spelers:

*Laatste update op 5 augustus 2019