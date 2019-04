Meest waardevolle spelers Eredivisie 2018/19: De Jong en Tadic aan kop

Wie wordt er dit seizoen de meeste waardevolle speler in de Eredivisie? Goal houdt je op de hoogte van de huidige stand.

De strijd om de titel als meest waardevolle speler in de van het seizoen 2018/19 is in volle gang.

Alireza Jahanbakhsh kroonde zich vorig seizoen tot meest waardevolle speler door 21 keer te scoren, waarmee hij ook topscorer werd, en hij gaf in dienst van ook nog 12 assists. Steven Berghuis werd namens tweede met achttien doelpunten en twaalf assists. David Neres maakte de top drie compleet. De vleugelaanvaller van was goed voor veertien doelpunten en twaalf assists.

Jahanbakhsh heeft de Eredivisie inmiddels ingeruild voor de Premier League. Uit de top twintig van afgelopen seizoen zijn er nog twee spelers die niet meer te bewonderen zijn in Nederland: Marco van Ginkel en Mason Mount keerden terug naar , nadat zij afgelopen seizoen op huurbasis speelden voor en .

Het seizoen is 29 speelrondes onderweg en nieuwe namen en oud-gedienden melden zich.

Goal houdt je gedurende het seizoen 2018/19 op de hoogte van de laatste stand.

EREDIVISIE 2018/19 MEEST WAARDEVOLLE SPELERS

Luuk de Jong stond voorafgaand aan de 29e speelronde op de eerste positie, maar de spits moet deze positie na de speelronde delen. De spits vond zondag één keer het net in het 3-3 gelijkspel van PSV op bezoek bij Vitesse. Hij zag zaterdagavond Dusan Tadic twee assists geven bij Ajax op bezoek bij (1-4 zege) en de Serviër kwam zodoende op gelijke hoogte.

Hakim Ziyech staat na het weekend weer alleen op de derde positie nadat hij één keer scoorde voor Ajax. Steven Bergwijn leverde geen bijdrage aan het 3-3 gelijkspel van PSV, waar Hirving Lozano de Eindhovenaren aan een punt hielp door twee treffers voor zijn rekening te nemen.

Van de rest van de spelers in de top 10 lieten Abdenasser El Khayati en Brandley Kuwas zich gelden. Zijn was zaterdagavond met 5-0 te sterk voor en de middenvelder gaf twee assists, waardoor hij dit seizoen tot dusver direct betrokken was bij 23 doelpunten. Kuwas leverde zaterdagavond de assists op Kristoffer Peterson, die de enige treffer van voor zijn rekening nam in de 1-0 op .

Eredivisie meest waardevolle spelers :

*Laatste update op 8 april 2019