Meest waardevolle spelers Champions League 2019/20: Twee koplopers

Het Champions League-seizoen 2019/20 is begonnen. Wie kroont zich dit seizoen tot de beste meest waardevolle speler?

Het -seizoen 2019/20 is begonnen. De eerste drie groepswedstrijden zijn gespeeld en dus is ook de strijd om de titel van meest waardevolle speler losgebarsten.

Lionel Messi kroonde zich afgelopen seizoen met overmacht tot de meeste waardevolle speler in de Champions League. De aanvalsleider van scoorde maarliefst twaalf keer en gaf ook nog drie assists, waardoor hij direct betrokken was bij vijftien doelpunten voor de halvefinalist.

Dusan Tadic eindigde als tweede. De aanvoerder van scoorde zes keer en was viermaal de aangever en bleef daarmee Kylian Mbappé nipt voor. Het wonderkind van Paris Saint-Germain was betrokken bij één doelpunt minder. Hij scoorde vier keer en gaf vijf assists.

Wie wordt de opvolger van Lionel Messi en kroont zich tot de meest waardevolle speler? Goal houdt je gedurende het seizoen 2019/20 op de hoogte van de laatste stand.

MEEST WAARDEVOLLE SPELERS CHAMPIONS LEAGUE 2019/20

Raheem Sterling was dinsdagavond de grote man bij , dat op eigen veld met 5-1 versloeg. De Engelse aanvaller scoorde drie keer en gaf daarnaast ook nog een assist. Hij was dit seizoen al direct betrokken bij zes doelpunten in het miljardenbal.

Erling Braut Haaland is dit seizoen de grote revelatie in de Champions League voor Red Bull Salzburg. De jonge Noorse spits maakte woensdagavond zijn vijfde en zesde doelpunt.

Vijf spelers waren dit seizoen al direct betrokken bij vijf doelpunten: Robert Lewandowski, Mislav Orsic, Serge Gnabry, Hee-Chan Hwang en Ángel Di María. Lewandowski maakte namens zijn vierde en vijfde doelpunt van het seizoen. Orsic liet zich namens Dinamo Zagreb gelden met een doelpunt en assist. Di Mariá gaf drie assists in het shirt van Paris Saint-Germain.

Meest waardevolle spelers Champions League:

*Laatste update op 3 oktober 2019