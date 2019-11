Meer spelers ervaren racisme: "De club wilde mij niet contracteren"

Ahmad Mendes Moreira heeft maandagmiddag gesproken met Erik van der Ven, de trainer van FC Den Bosch.

De oefenmeester heeft zijn excuses aan de speler van aangeboden nadat de coach de aanvaller 'een zielig mannetje' had genoemd. Mendes Moreira heeft de excuses aanvaard, zo geeft hij aan op de site van Excelsior.

De aanvaller werd zondagmiddag bij de wedstrijd tegen (3-3) racistisch bejegend door een deel van het thuispubliek. Een dag na de tumultueuze wedstrijd hebben trainer en speler de handen geschud.

Op de site van de Kralingers vertelt Van der Veen waarom hij Mendes Moreira een zielig mannetje noemde. "Dat had te maken met zijn juichen voor de tribune van de M-side en niets met racisme of het feit dat hij daarom van het veld liep."

"Ik ben absoluut niet racistisch en heb sowieso veel spijt van mijn opmerking. Ik zei dat vanuit emotie en had dat niet moeten doen", aldus Van der Ven. Mendes Moreira vertelt dat hij niet had kunnen voorzien dat de trainer bedreigingen zou krijgen.

"Als je hoort over de bedreigingen die hij heeft ontvangen, dan vind ik dat heel erg. We hebben het nu uitgesproken en ik heb zijn excuses aanvaard."

Uit een onderzoek uit oktober van onder meer de Erasmus Universiteit en het Mulier Instituut, aangehaald door het Algemeen Dagblad, blijkt dat racisme niet alleen bij fans speelt.

De onderzoekers spraken met tien spelers tussen 17 en 22 jaar met een migratieachtergrond die allen actief zijn bij profclubs. De spelers hadden zeer verschillende ervaringen inzake discriminatie en racisme. Een speler vertelt bijvoorbeeld dat een club hem niet wilde hebben vanwege zijn huidskleur.

"Ze wilden mij niet contracteren omdat ik niet voldeed aan de publieke eisen, zeg maar. Ik was niet de ideale speler, want ik had geen blauwe ogen en blonde haren."

"Ik was niet wat het publiek wou zien, die wilden jongens zien uit de eigen jeugd, die er gewoon voor gaan elke keer, die uit de buurt komen. Ik dacht: ik ben hier toch om te voetballen, niet om mijn ogen of mijn haren te laten zien."

Een andere speler geeft aan dat hij een nare ervaring had toen hij met een nieuw team mocht meedoen bij een avondduel. De trainer zocht in het donker naar een spelerspas. "Dus hij pakt die van mij en zegt: Wie is dit, ik zie hem niet. Ik had muziek in mijn oren, maar mijn teamgenoten begonnen te lachen. "

"Dus ik doe mijn oordopjes uit en hij zegt: Jongens, wie is dit, ik zie hem niet. Dat had mij echt geraakt, de hele busrit heb ik niks meer gezegd tot ik thuiskwam. En toen barstte ik in tranen uit. Niet lang daarna vond ik een banaan in mijn tas, na het douchen."

Er zijn echter ook spelers die aangeven geen slechte ervaringen omtrent discriminatie te hebben gehad. "Zij zijn zich bewust van het bestaan van racisme, maar hebben dit niet of nauwelijks zelf ervaren", zo klinkt de conclusie van de onderzoekers.

"Ik heb er nooit last van eigenlijk", vertelt een speler. "Bij mij werkt het juist in mijn voordeel, omdat over donkere jongens wordt gedacht dat ze snel en sterk zijn."