Meer Hazard dan Gervinho! Waarom Pépé een sensatie bij Arsenal gaat worden

Na een prachtig seizoen in de Ligue 1 heeft de ster van Ivoorkust alle capaciteiten in zich om een groot succes te worden in het Emirates Stadium.

In de loop der jaren hebben er verschillende spelers de overstap gemaakt van OSC naar de Premier League, maar geen enkele kostte bijna tachtig miljoen euro. Dat is het bedrag dat nodig heeft om zich te verzekeren van aanvaller Nicolas Pépé.

The Gunners hebben natuurlijk al eerder zaken gedaan met Lille. Ze namen Gervinho over van de ploeg die in het seizoen 2010/11 de won. De Ivoriaan bleek een flop in de Premier League te zijn, waar hij een teleurstellend aantal van 9 competitiedoelpunten maakte in 46 wedstrijden. Zijn teamgenoot in het noorden van Frankrijk, Eden Hazard, was vele malen succesvoller bij .

Ondanks dat de verwachting enorm zal zijn als gevolg de strijd om zijn handtekening, de enorme kosten en het feit dat hij wordt aangeprezen als de 'nieuwe Henry', beschikt Pépé over alle capaciteiten om in de voetsporen te treden van Hazard en een ster in Engeland te worden.

Zelfs zonder te weten waar de toekomst van de speler lag, leek Lille-trainer Christophe Galtier in februari doorschemeren dat Arsenal de beste optie zou zijn voor de international van Ivoorkust.

"We hebben er niet over gesproken, maar ik zie hem naar een club gaan die helemaal in het rood speelt en graag met vleugelaanvallers die naar binnen snijden met hun sterkste been", zei Galtier, die over helderziendheid leek te beschikken.

De linksbenige Pépé kwam vorig seizoen vanaf de rechtervleugel tot 22 doelpunten en 11 assists in de Ligue 1. Om het in context te plaatsen, slechts elf spelers hebben dubbele cijfers behaald in beide categorieën in alle vijf grote competities van Europa tijdens het seizoen 2018/19.

Slechts drie spelers, Lionel Messi (49), Kylian Mbappé (40) en Fabio Quagliarella (34), waren gedurende het seizoen direct betrokken bij meer competitiedoelpunten.

Hazard's beste jaar in Frankrijk was het seizoen 2011/12, een jaar na het landskampioenschap. Hij scoorde twintig keer en gaf vijftien assists. De Belg was toen slechts 21 jaar oud, maar Pépé werd op 29 mei pas 24. Net als Hazard heeft hij veel ruimte voor verbetering en een verhuizing naar Engeland zou hem moeten helpen zijn potentieel te bereiken.

Oscar Damiani, een zaakwaarnemer die gespecialiseerd is in het Franse voetbal, is niet verlegen om over zijn cliënt te praten. "Hij kan het hoogste niveau bereiken", vertelde hij aan La Gazzetta dello Sport toen het waarschijnlijk leek dat Pépé op weg was naar . "Hij is een fantastische aanvaller, technisch en snel."

"Hij is geweldig in de tegenaanval en kan over lange afstanden versnellen. Hij speelt breed, maar gaat recht op het doel af, maakt veel doelpunten en geeft veel assists. Maar hij speelt een beetje alleen en tactisch kan er nog wat verbeterd worden."

Voormalig Chelsea-coach José Mourinho kan worden gerekend tot Pépé's fans, terwijl Paris Saint-Germain-trainer Thomas Tuchel interesse in de vleugelspeler impliceerde toen hij afgelopen seizoen dat hij "morgen voor hen kon spelen".

Zijn ploeggenoot José Fonte kende ook een lange en illustere carrière op het hoogste niveau. De Portugees speelde meer van 150 Premier League-wedstrijden voor en en werd Europees kampioen met Portugal en heeft gezegd dat Pépé zich kan meten met de allerbeste.

"Hij kan spelen voor een , een - elk team", vertelde de centrale verdediger in oktober aan RMC . "Maar hij moet willen blijven leren, zijn beide voeten op de grond houden en elke dag vooruitgang boeken. Dat is de enige manier waarop hij een hoge spelstandaard kan bereiken en behouden. Maar het is duidelijk dat hij het talent heeft."

Dit was duidelijk gedurende het afgelopen seizoen. Hij leidde Lille naar een onverwachte tweede plaats in de Ligue 1, nadat het een jaar eerder tegen degradatie streed. Hij kende geen mindere periode en bemoedigd voor Arsenal, gezien het feit dat Alexandre Lacazette uitviel in een oefenwedstrijd tegen Olympique Lyonnais, is er geen suggestie dat hij fysieke zwakheden heeft.

Een ander voordeel dat hem zal helpen zich aan te passen wanneer hij uiteindelijk naar Engeland verhuist, is zijn sterke mentaliteit.

Terwijl Gervinho in dat opzicht steken liet vallen, is er geen suggestie dat Pépé onder druk zal bezwijken. Na eerder moeilijke periodes in zijn carrière te hebben doorgemaakt, waardeert hij zowel de noodzaak om te werken als dat hij nog niet is uitgegroeid.

"Qua efficiëntie zit ik midden in een hele grote stap, op een heel goed niveau. Maar ik denk dat ik het nog beter kan doen", legde hij afgelopen september uit aan L'Équipe.

Zeker, er waren toen nog twijfels over zijn kwaliteiten. .

Hij had een wisselvallig eerste seizoen in Lille en worstelde aanvankelijk onder de leiding van Marcelo Bielsa. De Argentijn gebruikte hem vruchteloos als spits, maar blonk vervolgens uit onder Galtier. De coach had een grote invloed op de ontwikkeling van Pierre-Emerick Aubameyang voor het doel bij ÁS Saint-Étienne en wekte soortgelijke magie op bij Pépé.

Galtier, een rigoureuze trainer, heeft ook geprobeerd de defensieve werksnelheid en positionering te ontwikkelen. Het zijn aspecten die nog moeten worden verfijnd, terwijl Pépé zich gereed maakt om de sprong over Het Kanaal te maken, nadat hij zijn eerste stappen als prof bij Angers zette.

Jaar na jaar heeft hij elk aspect van zijn spel verbetered, maar dit wordt zijn grootste test tot nu toe.

Pépé is echter goed voorbereid op de uitdaging en Arsenal-fans zijn terecht verheugd over het vooruitzicht dat hij in de nabije toekomst te bewonderen valt in het Emirates Stadium.