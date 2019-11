'Meer dan twintig topclubs krijgen vraagprijs van zestig miljoen te horen'

Met 22 doelpunten en 6 assists in de eerste 15 wedstrijden is Erling Braut Haaland buitengewoon goed aan het seizoen begonnen.

Zo'n beetje de gehele Europese top zit achter de negentienjarige Noorse spits aan en de kans is groot dat hij komende zomer een stap omhoog gaat maken. Red Bull Salzburg legt zich volgens the Guardian neer bij een vertrek, mits er een bedrag van zestig miljoen euro op tafel komt.

De huidige waarde van Haaland wordt geschat op veertig miljoen, maar Red Bull Salzburg verwacht dat dit bedrag alleen maar zal toenemen. De Oostenrijkse topclub neemt Luka Jovic momenteel als voorbeeld.

De Servische spits werd na een uitstekend seizoen met voor zestig miljoen weggekocht door . De Koninklijke is nu ook een van de clubs die de verrichtingen van Haaland nadrukkelijk in de gaten houdt.

Verder hebben onder meer , , , , en recent op de tribune gezeten voor Haaland, voor wie meer dan twintig clubs concrete belangstelling hebben.

heeft zelfs al contact gelegd met de entourage van de jonge spits, maar i Partenopei kregen te horen dat hij in ieder geval dit seizoen zal afmaken bij Red Bull Salzburg. De Oostenrijkse club zal hoe dan ook forse winst gaan maken op Haaland.

Red Bull Salzburg telde in januari vijf miljoen euro neer om Haaland over te nemen van Molde FK. Een halfjaar eerder had een poging gewaagd om de spits binnen te halen.

Sportief directeur Fabio Paratici kreeg echter te horen dat Haaland niks zag in een overstap naar een club waar hij op de bank moest zitten of uitgeleend zou worden.

Met dezelfde insteek zal Haaland, wiens contract in Oostenrijk nog loopt tot medio 2023, eventueel een keuze voor een volgende stap maken.