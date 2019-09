"Meer dan negentig procent van de wereld kent de kwaliteit die hij heeft"

Lucas Ocampos neemt het op voor zijn landgenoot Lionel Messi, die in het verleden veel kritiek heeft gekregen voor zijn prestaties voor Argentinië.

Messi, algemeen beschouwd als een van de grootste spelers aller tijden, heeft een tumulteuze relatie met de Albiceleste -fans. Hij begon aanvankelijk als een veelbelovende speler, voordat hij werd belast met het leiden naar internationaal succes van middelmatige selecties.

De vijfvoudig winnaar van de Ballon d'Or bereikte drie finales met Argentinië en verloor ze allemaal. Hij kreeg veel kritiek omdat hij niet hetzelfde kon bereiken als Diego Maradona, die in 1986 het WK won.

"Ik denk dat Argentinië een van de weinige landen is waarin Messi wordt bekritiseerd vanwege sommige dingen die hij doet", vertelt Ocampos in gesprek met Goal . "Maar ik denk dat meer dan negentig procent van de wereld de kwaliteit kent die hij heeft, wat hij vertegenwoordigt voor Argentinië en voor de voetbalwereld."

Ocampos wacht nog op zijn interlanddebuut voor Argentinië. Vanwege een blessure is de vleugelspeler ook niet beschikbaar voor de komende vriendschappelijke wedstrijden tegen Chili en Mexico. De kersverse aanwinst van hoopt hij weer een oproep krijgt van Lionel Scaloni als hij weer fit is.

"Ik dacht dat ik eerder een telefoontje van het nationale team had kunnen krijgen, maar je moet je realiseren dat er veel spelers van geweldige teams met veel kwaliteit op mijn positie spelen. Het was gewoon een kwestie van hard blijven werken en nu hard blijven werken om in de selectie te blijven."

Lees beneden verder

With Argentina co-hosting the 2020 Copa America with Colombia, Ocampos is keen to ensure he remains in Scaloni's thoughts throughout the season.

Ocampos added: “Imagining that the coach will continue to count on me to represent my country, especially in an official competition, is the best one can hope for."