Mediaset: Aaron Ramsey tekent voorcontract bij Juventus

Aaron Ramsey heeft een voorcontract getekend bij Juventus, meldt Mediaset.

De televisiezender claimt dat de middenvelder een vijfjarige verbintenis is overeengekomen met de club uit Turijn. Ramsey zal zodoende aan het einde van het seizoen transfervrij de overstap maken van Arsenal.

De 28-jarige Ramsey gaat bij Juventus zesenhalf miljoen euro per jaar verdienen, maar door bonussen kan dat salaris flink stijgen. Juventus zal de komst van de 58-voudig international van Wales later in januari wereldkundig maken, aldus Mediaset . Overigens valt het niet uit te sluiten dat Ramsey per direct naar het Allianz Stadium verhuist.



Juventus heeft Ramsey er het liefst in januari al bij en overweegt om een bod van vijf miljoen euro uit te brengen. Het is de vraag of Arsenal de voorkeur geeft aan een bescheiden transfersom of aan het behoud van Ramsey tot het einde van het seizoen. Dit seizoen kwam Ramsey 24 keer in actie voor het team van manager Unai Emery.



Fabio Paratici, de sportief directeur van Juventus, bevestigde woensdag al dat hij bezig was met de komst van Ramsey: "Ramsey is een geweldige speler, we vinden hem erg goed. Hij speelt ook voor een geweldige club. Zijn contract bij Arsenal loopt af en we zijn altijd alert op buitenkansjes die de markt aanbiedt. Ja, we hebben ook alert gereageerd op de situatie van Ramsey. Ik herhaal: voor nu is hij een speler van Arsenal. We zijn niet de enige ploeg die de Welshman willen."