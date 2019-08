Media kraken kritische noten over Ajax: "Het was af en toe stuitend"

Ajax won dinsdagavond met 3-2 van PAOK Saloniki, waardoor de ploeg van Erik ten Hag zich nu mag melden in de play-offs van de Champions League.

De Amsterdammers hadden het in de Johan Cruijff ArenA zeer lastig met de Griekse topclub, zo benadrukt de Nederlandse pers. Dusan Tadic, die twee penalty's scoorde en een strafschop miste, is vooral onderwerp van gesprek in de kranten.

'De opluchting was voelbaar in Amsterdam en heel -minnend Nederland. Ajax mág blijven dromen van een succesverhaal als vorig jaar in de , maar kroop in de derde voorronde tegen PAOK door het oog van de naald', stelt De Telegraaf , dat aangeeft dat Ajax langs de rand van de afgrond ging. Het dagblad prijst de doorzettingsvermogen van Tadic. "Ga d'r maar aan staan! Al een penalty hebben gemist. En dan bij de volgende strafschop, nog altijd bij een 0-1 (achter)stand, weer achter de bal plaatsnemen.'

'In de Johan Cruijff Arena voltrok zich al snel een wedstrijd op het scherpst van de snede', concludeert het Algemeen Dagblad . 'Met Grieks en Argentijns theater, een kaarten vragende keeper en een spanning om te snijden. Foeterende coaches langs de lijn, constant in discussie met de vierde man. Het tempo was moordend. Een constante onrust leek zich van alle spelers meester te maken. Soms waren de contouren zichtbaar van het Ajax van vorig jaar.'

De Volkskrant constateert dat het zeker niet fraai was van Ajax. 'De thuisclub creëerde uiteindelijk meer kansen, maar de verdedigende wanorde was af en toe stuitend. Na een klein uur renden er vier PAOK-aanvallers vanaf de middenlijn op nog maar twee Ajacieden, onder wie doelman Onana, af. Het was niet de enige keer dat Ajax alle basislessen over veldbezetting en defensieve discipline van coach Ten Hag leek vergeten. Net als tijdens een korte fase een week eerder, trouwens.'

Ook Trouw was lovend, maar tegelijkertijd kritisch op het spel van Ajax. 'De return in de derde voorronde van de Champions League werd, conform het vorig seizoen beproefde recept, opnieuw een Europese avond van de allerhoogste intensiteit voor Ajax. Alsof het elftal, opgezweept door het eigen publiek, maar één standje kent: recht vooruit in de vijfde versnelling. Het is attractief, vermakelijk, maar ook een beetje als koorddansen op een dun touw. Het kan zo fout gaan.'