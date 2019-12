Media hard over middenvelders van Barcelona: "Hij was een nachtmerrie"

Frenkie de Jong speelde woensdagavond zijn eerste Clásico in zijn nog prille loopbaan.

De middenvelder vormde in de topper tussen en (0-0) een middenveld met Sergi Roberto en Ivan Rakitic. Laatstgenoemde kreeg van Ernesto Valverde de voorkeur boven Sergio Busquets. De ex-speler van en speelde tegen de aartsrivaal uit Madrid niet zijn beste wedstrijd in het tenue van de Catalanen, al was dat in de optiek van de media in Spanje meer het gevolg van het falen van bepaalde ploeggenoten.

"De Nederlander was degene die zich het beste bewoog op het middenveld, zonder zeer speciaal te zijn. Maar hij stond in ieder geval altijd paraat als het aankwam op het veroveren van de bal, het verdelen van het spel en het vinden van ploeggenoten", zo schrijft AS enkele uren na afloop van de Clásico.

De sportkrant concludeert dat de toekomst van Sergi Roberto niet op het middenveld van Barcelona ligt. "Als halfspeler was hij een nachtmerrie voor zijn elftal, met fouten in balbezit en in de passing. Als rechtsachter herstelde hij zich echter. Het wordt met de dag duidelijker dat zijn toekomst niet het middenveld is."

AS stelt dat Rakitic, die de voorkeur kreeg boven de ietwat zieke Busquets en als controleur speelde, 'geen briljante maar wel een effectieve wedstrijd speelde'. "Ook al werd hij in grote delen van de eerste helft overlopen en was hij niet in staat om een bijdrage aan het spel te leveren. Na de rust maakte hij in ieder geval een betere indruk."

Journalist Juan Jiménez schrijft in zijn analyse dat hij 'in alle opzichten' een zeer teleurstellende wedstrijd zag. "Van Real Madrid wisten we: veel aan de bal, weinig daadkracht voorin. Van Barcelona: minder aan de bal, meer op de counter. Maar niets van dat alles. Zelf de koning kon niet aan de verwachtingen voldoen", doelend op Lionel Messi.

"Maar de wedstrijd eiste méér van andere artiesten, vooral De Jong", benadrukte Jiménez. "Een geweldige voetballer, prachtig om te zien, maar hij heeft 86 miljoen euro gekost. Dat vereist dat hij een team dat krachten aan het verliezen is, op sleeptouw neemt. Sergio Busquets was er niet, Rakitic vertoont tekenen van minder vitaliteit en Clément Lenglet zal op de dag dat Gerard Piqué er niet meer is naakt op het veld staan."

"Het is makkelijk om kritiek op Arturo Vidal te uiten. Maar, statistisch gezien en omdat het elftal meer in evenwicht is, is het voor dit Barcelona met een 4-4-Messi-Suárez-systeem beter als hij in dergelijke wedstrijden op het veld staat. Excuses voor mijn verdriet."

Sport zag 'een verlegen De Jong' en gaf de Oranje-international een vijf als beoordeling. "Hij begon heel goed, maar zijn krachten verdwenen naarmate de wedstrijd vorderde", zo zag de meest verkochte sportkrant van Catalonië.

"De summiere rol van het middenveld van Barcelona veroordeelde De Jong in de eerste helft. In de tweede helft deed De Jong een stap naar voren en maakte hij meer onderdeel uit van het spel", zag Sport , dat van alle basiskrachten alleen Marc-André ter Stegen en Lionel Messi een voldoende gaf: een zeven. Rakitic werd volgens de sportkrant 'overlopen' en 'kon niet voor stabiliteit zorgen', terwijl men 'de tomeloze inzet' van Sergi Roberto looft. Een analyse over zijn rol als middenvelder blijft echter uit.

"Een van de minste wedstrijden van De Jong", concludeert Marca . "Dat het aantal momenten dat hij zich kon onderscheiden op een hand te tellen was, zegt alles over het geringe aandeel van Barcelona in het spel. En desondanks was hij toch een van de weinigen die niet besmet was met een gebrek aan emotie."

De sportkrant is ook kritisch op Rakitic, al wijst men er ook op dat de gele kaart in de 21e minuut van invloed was. "Desondanks werd hij overlopen en was zijn creatieve bijdrage nihil, net als dat van zijn collega-middenvelders." Ook Marca ziet voor Sergi Roberto geen toekomst meer als middenvelder. "Opnieuw een wedstrijd waarin hij in de creatieve zone niet kan overtuigen."

"De Jong leek geïntimideerd in zijn eerste Clásico', zo valt bij Mundo Deportivo te lezen. "Na een discrete eerste helft speelde hij een betere tweede helft, met meer en betere keuzes en beslissingen."

Van ElDesmarque krijgt De Jong een zes. "Kwaliteit. Hij zorgde voor een frisse wind binnen het elftal en leverde zijn bijdrage in zowel offensief als defensief opzicht. In een verder grijze wedstrijd van Barcelona, was hij een van de betere spelers", zo verzekert een van de meest populaire sportwebsites van Spanje.

Over Sergi Roberto ('hij was als middenvelder en als rechtsback geen meerwaarde') en Rakitic ('hij kon het team op geen enkel moment ondersteunen: Rakitic is geen Busquets') was men minder tevreden: respectievelijk een vier en een vijf.