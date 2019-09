Media geven Feyenoord ervan langs: "Hij is intussen een captain zonder gezag"

Feyenoord is na zeven wedstrijden in de Eredivisie niet meer dan een middenmoter, na de afgetekende 0-3 nederlaag tegen AZ in De Kuip.

Door die thuisnederlaag is de Rotterdamse club pas terug te vinden op een tiende plaats, met slechts tien punten uit de eerste zeven duels. De kranten in Nederland vragen zich daags na het duel af hoe het nu verder moet bij de landskampioen van 2016/17.

"Crisis in De Kuip", zo valt op de voorpagina van het sportgedeelte van het Algemeen Dagblad te lezen. "Bestuurlijk is het al een tijdlang een rommeltje en sportief verkeert inmiddels ook in zwaar weer. Hoe moet het nu verder na de ontluisterende nederlaag in eigen huis tegen ?" vraagt het dagblad zich openlijk af. In het wedstrijdverslag zelf wijst de scribent erop dat de nederlaag tegen de Alkmaarders wederom laat zien dat Feyenoord 'een gigantisch probleem heeft'. "Een worstelend elftal dat geen raad wist met zichzelf."

"Geen vertrouwen, geen verrassing, bar weinig eigenlijk. Symbolisch? Aanvoerder Eric Botteghin die blunderde in de slotfase. Alles was toen al verloren, maar het moment paste in een breder perspectief. Dat van een onmachtig Feyenoord, dat inmiddels tiende staat in de ." Symbolisch was volgens het Algemeen Dagblad ook de absentie van Nicolai Jörgensen door een ribblessure. "Weer een nieuw hoofdstukje in het medische dossier van de aanvaller. Zoals meer Feyenoorders omvielen en kramp kregen aan het einde van de wedstrijd. Over symboliek gesproken. Feyenoord is een elftal zonder energie."

De Telegraaf heeft 'Feyenoord kluts kwijt' als kop op de sportpagina. "Bijstellen en nog eens bijstellen. Dat is het motto voor Jaap Stam al vroeg in het seizoen. De bijna veertigduizend toeschouwers kregen vanwege de honderdduizenden liters water die uit de hemelpoorten stroomden voor de wedstrijd al een koude douche, maar eenmaal in De Kuip wachtte hen er nog eentje. De rillingen liepen bij de totaal verzopen aanhang van Feyenoord over het hele lijf, alleen zelden of nooit veroorzaakt door betoverend voetbal."

Het dagblad vindt het zorgelijk voor Stam dat hij elke keer in een week met een dubbel programma zelden of nooit met zijn sterkste opstelling kan blijven spelen. Dat leidt tot speeltijd voor eigen jeugd, dat bij de Feyenoord-aanhang nog wel enig krediet heeft. "Daarom was er ook grote weerstand tegen de vervanging van Orkun Kökcü in het tweede bedrijf. Een woedend fluitconcert was te horen en dat moment stond in schril contrast met het cynische applaus dat Renato Tapia bij zijn vervanging meekreeg."

"AZ legt Feyenoord op de pijnbank", zo valt er vrijdag in Trouw te lezen. "Ook tegen AZ kwamen de beperkingen van Feyenoord weer bovendrijven. Jens Toornstra kan niet veel beter, Luciano Narsingh komt eveneens kwaliteit tekort en de tobbende Eric Botteghin is intussen een aanvoerder zonder gezag. Daarnaast probeert Steven Berghuis een rol te vervullen die hem niet past; hij tracht geforceerd de spelmaker te zijn, waarbij hij veelvuldig met de bal loopt en onbeduidende passes geeft."

"De eerste crisis van dit prille Eredivisie-seizoen tekent zich af bij de club die daar een patent op heeft, Feyenoord", schrijft de Volkskrant. "De totale club bevindt zich in een vacuüm met een directie op ad-interimbasis en een moeizame zoektocht naar externe geldbronnen. Feyenoordfans voelden zich daarom vooraf al als de fietsers die dezelfde avond de Van Brienenoordbrug op weg naar De Kuip trotseerden: koud, nat, vermoeid en een beetje angstig door een kansloze nederlaag bij Rangers (1-0) en een hondsberoerd competitieoptreden bij de zondag erna (3-3). De vertrouwde derde plaats; menig Feyenoorder zou er direct voor tekenen."