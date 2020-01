"Medelijden met hem, bij Manchester City zou hij er 40 per seizoen maken"

Manchester City won dinsdagavond met 1-3 van Manchester United en staat derhalve met een been in de finale van de EFL Cup.

The Citizens werden na afloop overladen met complimenten in de Engelse media, maar daar heeft Josep Guardiola weer geen boodschap aan. In de optiek van de Spaanse manager hebben zijn spelers geen 'masterclass' gegeven op Old Trafford.

"Waarom was dit nu weer een masterclass?", vraagt Guardiola zich hardop af in gesprek met de BBC . "Ik zou wel eens willen horen wat mensen zeiden toen bekend werd dat we zonder Sergio Agüero en Gabriel Jesus gingen spelen."

"Nu winnen we en zijn we geniaal, maar als we niet hadden gewonnen, had ik al wel weer geweten wat er gebeurd was." Desondanks zijn er complimenten voor het winnende elftal. "Het is moeilijk om Marcus Rashford te beteugelen, maar we waren erg comfortabel aan de bal en passten hem goed rond. Bernardo (Silva, red.) speelt altijd goed, hij is een fantastische voetballer."

stond halverwege al met 0-3 voor, al had de voorsprong na 45 minuten groter kunnen zijn. koestert door de tegentreffer van Rashford nog een sprankje hoop wat betreft de returnwedstrijd. Guardiola kan evenwel niets met de kritiek op de doelpuntendroogte na rust.

"We spelen tegen United, wat verwacht je dan? 0-7?", antwoordt hij in niet mis te verstane bewoordingen. We hebben een ongelooflijke wedstrijd neergezet, maar het is nog niet over. Natuurlijk kan United terugkomen, dat hebben ze vorig seizoen tegen Paris Saint-Germain (in de , red.) ook gedaan."

Rashford tekende dinsdagavond voor zijn zeventiende treffer van het seizoen. Micah Richards ziet de aanvaller dan ook als enige lichtpuntje bij the Red Devils . "Ik heb medelijden met hem, bij Manchester City zou hij veertig doelpunten per seizoen maken", aldus de analist bij Sky Sports .

Rashford zou veel hebben aan de altijd aanvallend denkende Kevin De Bruyne. "Hij kiest altijd voor de pass naar voren. De spelers van Manchester United zijn een beetje te voorzichtig, ze durven geen fouten te maken. Vergelijk dat eens met Manchester City, waar altijd naar voren wordt gespeeld."