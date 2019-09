Mea culpa van Onana: "Toen ik dat zag, wilde ik hem vermoorden"

Ajax startte dinsdag met een 3-0 overwinning op Lille aan de groepsfase van de Champions League. André Onana was tevreden met zijn 'clean sheet'.

Het was voor de ploeg van trainer Erik ten Hag de eerste thuiszege in het Europese toernooi sinds de 1-0 overwinning op afgelopen seizoen. "Het was geen makkelijke wedstrijd, maar het belangrijkste was om te winnen en goed te starten", benadrukte André Onana in gesprek met Voetbal International. "Voor mij was het een lekkere wedstrijd met een clean sheet."

"Zij kwamen best vaak voor het doel, dan is het als keeper fijn als je je kan laten zien. Een fantastische avond voor mij, dit niveau wil ik vasthouden." Onana kreeg in de eerste helft een gele kaart van Srdan Jovanovic, de man die in de Johan Cruijff ArenA de fluit hanteerde. Na een opstootje tussen Nicolás Tagliafico en Renato Sanches kwam de doelman verhaal halen.

Lees beneden verder

"Toen ik zag hoe Nico naar de grond werd gebracht, wilde ik Sanches vermoorden, bij wijze van spreken. Dit soort dingen gebeuren weleens. Soms denk je niet na. Dit was een fout van mij, geef ik toe." Onana hoopt dat de buitenwereld zich meer gaat focussen op datgene wat dit seizoen in Europa gaat presteren en minder op het het bereiken van de halve finale van vorig seizoen. "Er wordt nog veel over gepraat."

"Nu is het anders, maar er staat weer een goed team. We hebben laten zien wat we kunnen door met 3-0 te winnen. We willen zo ver mogelijk komen. Qua speelwijze is er niet veel veranderd. We spelen op balbezit, krijgen veel kansen."

Voor Ajax staat er komende zondag wederom een belangrijk duel op het programma: de topper in Eindhoven tegen .