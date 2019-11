McManaman ziet geen meerwaarde in transfers: "Op dit moment is Liverpool sterker dan Real Madrid"

Steve McManaman ziet er geen voordeel in voor Mohamed Salah en Sadio Mané om Liverpool te verlaten voor LaLiga.

McManaman was een van de grootste talenten van in de jaren '90, naast Robbie Fowler, Jamie Redknapp en Michael Owen, daar hij de opleiding bij de club doorliep.

Zijn dienstverband bij the Reds eindigde in 1999 toen hij transfervrij de overstap maakte naar . In drieënhalf seizoen won hij tweemaal de , wat in contrast stond met zijn periode bij Liverpool. Hij won aan de Merseyside slechts eenmaal de en eenmaal de League Cup.

Spelers als Mohamed Salah en Sadio Mané hebben Liverpool teruggebracht aan de Europese top. De ploeg werd vorig seizoen tweede in de Premier League, waar voor het eerst sinds 2005 de Champions League gewonnen werd.

"Ligt de Premier League voor op LaLiga? Ja, dat is nu zo", vertelt McManaman in gesprek met DAZN . "Want als je bijvoorbeeld goed speelt in Engeland, zijn er clubs in Spanje die die spelers willen. Maar nu hebben we geluk omdat de beste clubs in Engeland zijn."

"Je hoeft dus bijvoorbeeld niet voor Real Madrid te spelen, omdat de beste teams Liverpool en zijn. Liverpool-fans zijn erg blij met de drietand (Mané-Firmino-Salah, red.)."

"Op dit moment is Liverpool sterker dan , Madrid of , maar je hebt een beetje geluk nodig als je in de Champions League speelt."

"In februari en maart zullen de Spaanse teams ook sterker en beter zijn. Maar op dit moment van spreken zijn Liverpool en Manchester City Europa's beste clubs."