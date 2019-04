McClaren binnen jaar alweer ontslagen in Championship

Steve McClaren is niet langer de manager van Queens Park Rangers, zo maakt de Engelse club via de officiële kanalen bekend.

De 57-jarige oefenmeester, die in 2010 kampioen werd met , wordt door de clubleiding verantwoordelijk gehouden voor de teleurstellende resultaten. Queens Park Rangers ging afgelopen weekeinde met 1-2 onderuit tegen Bolton Wanderers en ziet de degradatiestreep in de Championship daardoor naderen.



QPR wist al vijf competitiewedstrijden op rij niet te winnen en staat nu acht punten boven de gevarenzone. De onderste drie ploegen in de Championship, momenteel Rotherham United, Bolton Wanderers en Ipswich Town, degraderen aan het einde van het seizoen naar League One. McClaren stond pas sinds afgelopen zomer aan het roer op Loftus Road en had 46 wedstrijden van QPR onder zijn hoede.



Daarin werd zestien keer gewonnen, negen keer geremiseerd en 21 keer verloren. "Als we naar de toekomst kijken en de recente resultaten in beschouwing nemen, is dit het juiste moment om te evalueren", laat algemeen directeur Lee Hoos weten op de website van Queens Park Rangers. Les Ferdinand, director of football van de club uit Londen, voegt toe: "Steve heeft ongelofelijk hard gewerkt, maar we moeten alvast naar volgend seizoen kijken en daarom vonden we nodig om nu veranderingen door te voeren."



"Het is beter om deze beslissing nu te nemen dan aan het einde van het seizoen en vroeg in de volgende jaargang", aldus Ferdinand. Assistent John Eustace neemt voorlopig de taken van McClaren over, terwijl Queens Park Rangers de zoektocht naar een nieuwe manager is begonnen. McClaren werkte eerder voor Maccabi Tel Aviv (adviseur), Derby County, , FC Twente, Nottingham Forest, , Darlington (assistent), (assistent), Oxford United (assistent) en als (assistent-)bondscoach van Engeland.