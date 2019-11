Mbappé zelfkritisch: "Ik verdien de Ballon d'Or niet"

Kylian Mbappé vindt dat hij dit jaar niet goed genoeg heeft gepresteerd om de Ballon d'Or in de wacht te slepen.

Ouest France vroeg de 20-jarige aanvaller van Paris Saint-Germain of hij dit jaar kans denkt te maken op de prestigieuze prijs. "Dit jaar? Ik moet realistisch zijn, ik verdien 'm niet. Er zijn spelers die meer hebben gepresteerd", klonk het antwoord van Mbappé.

"Met hebben we in eigen land niet alle prijzen gewonnen en in de stelden we teleur. Natuurlijk heb ik op internationaal niveau wel prijzen gewonnen, maar voetbal speel je natuurlijk niet alleen."

Mbappé werd vorig seizoen met PSG kampioen in , maar de finale van de Coupe de France ging verloren tegen Stade . Bovendien werden de Parijzenaren in de Coupe de la Ligue in de kwartfinales verrast door , de latere verliezend finalist.

Deze jaargang doet Mbappé met zijn club opnieuw een poging om eindelijk de Champions League te winnen. Vorig seizoen strandde PSG in de achtste finales tegen . Dinsdag speelt de Franse grootmacht tegen (uit).

Mogelijk maakt de jonge goaltjesdief meer kans op de Ballon d'Or als hij de grootste Europese clubprijs aan zijn erelijst toevoegt. Mbappé heeft in elk geval geen haast. "Ik heb nog genoeg tijd om 'm te winnen. Het is niet iets dat me telkens achtervolgt."