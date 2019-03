"Mbappé wordt een van de beste spelers in de geschiedenis"

Kylian Mbappé wordt volgens zijn ploeggenoot bij Paris Saint-Germain een van de beste spelers in de voetbalgeschiedenis.

Mbappé floreert sinds hij in 2017 de overstap maakte naar PSG, nadat hij het jaar ervoor bij AS Monaco zijn grote doorbraak had beleefd. De twintigjarige aanvaller staat op vijftig doelpunten in alle competities, nadat hij zaterdag twee keer scoorde voor PSG in de 2-1 zege op Caen.

Het Franse wonderkind won afgelopen zomer met zijn land het WK in Rusland en heeft ook al twee Ligue 1-titels op zijn naam staan, evenals de Coupe de Franse en Coupe de la Ligue. Neymar, die herstellende is van een middenvoetblessure, looft zijn ploeggenoot.

"De relatie die ik met hem heb is de best mogelijke, zowel op als naast het veld", vertelt de Braziliaan in gesprek met Globo . "Ik noem hem 'Golden Boy'. Hij is een jongen voor wie ik een heel speciale genegenheid heb, die een van de beste spelers in de geschiedenis van het voetbal zal worden, en ik probeer hem op de best mogelijke manier te helpen."

"Welke houding hij ook heeft op de training of in de wedstrijd, ik kom met hem praten of hij komt met mij praten. Het is alsof hij een broer is. Door concurrentie, dit is niet wat ons naar winnende titels leidt, denkend aan individuele titels... het is niet daarom."

"We zijn niet jaloers op elkaar. Als hij een doelpunt maakt, wil hij me een pass geven, als ik hem een pass geef, wil ik dat hij ook een doelpunt maakt. We hebben deze samenwerking, zoals ik die had met Lionel Messi bij Barcelona."