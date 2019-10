Mbappé wilde statement maken bij PSG: "Ik had verwacht te starten"

Kylian Mbappé schitterde dinsdagavond bij de 0-5 overwinning van Paris Saint-Germain tegen Club Brugge in de Champions League.

De aanvaller viel in de tweede helft in voor Eric Maxim Choupo-Moting en zette een zuivere hattrick op zijn naam. Na afloop erkent de twintigjarige Fransman dat hij baalde van zijn reserverol in het Jan Breydelstadion.

"Ik wilde starten. Ik had ook verwacht dat ik zou starten, maar de trainer besloot anders. Dat heb ik te accepteren. Ik wilde laten zien dat het lastig is om het zonder mij klaar te spelen", zegt Mbappé, geciteerd door diverse Franse media.

De aanvaller was enige tijd geblesseerd, maar is nu weer fit. Mbappé is blij met de goede resultaten die tijdens zijn absentie heeft geboekt. "Toen ik er niet bij was, hebben ze het goed gedaan."

"Voetbal is mijn passie en twee maanden niet spelen, was pijnlijk voor mij. De blessure is nu weg, dus ik bedank de medische staf van PSG. Dit was geen zege voor Kylian, maar een zege voor PSG", aldus de jongeling, die de op vier na jongste hattrickmaker in de ooit werd.

Hij werd tevens de jongste speler ooit die de grens van vijftien goals in het miljardenbal heeft gepasseerd. Thomas Tuchel is blij met de terugkeer van Mbappé. "Hij is een speler die altijd beslissend kan zijn."

"Hij kan momenteel maximaal zestig minuten aan en daarom koos ik er voor om hem niet te starten", zo vertelt de coach van PSG. Hans Vanaken, middenvelder van , erkent dat de invalbeurt van Mbappé voor veel problemen zorgde bij de thuisploeg.

"In de eerste helft deden we nog goed mee en hadden we het onder controle", aldus Vanaken. "We zetten hoog druk en dat lukte, buiten die tegengoal en de kans voor Ángel di María. Onze eerste helft was niet verkeerd. De tweede..."

"Ze kunnen dan veel kwaliteit inbrengen en iemand als Mbappé maakt dan het verschil. Hij is een van de beste ter wereld. We kregen de druk niet meer gezet en ze hebben het afgemaakt. Als je ziet hoe Di María Mbappé een paar keer lanceert, dat is van een ander niveau."