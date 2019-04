Mbappé senior is er helemaal klaar mee: "Het is net een chocoladetaart"

Kylian Mbappé wordt continu in verband gebracht met een transfer naar Real Madrid, tot ergernis van de vader van de twintigjarige aanvaller.

Het toptalent, dat nog tot medio 2022 onder contract staat bij Paris Saint-Germain, zou nadrukkelijk op de radar staan van de Spaanse grootmacht, maar Mbappé senior wil niets weten van alle verhalen. "Eerder las en keek ik alles, maar nu niet meer", begint Wilfried Mbappé tegenover Le Parisien . "Het is net een chocoladetaart: als je teveel eet, raakt je maag overstuur. Soms is er ook gewoon sprake van foutieve informatie. Oké, ik begrijp dat Kylian een publiek figuur is, maar ik snap niet dat er iedere dag iets zou moeten spelen rond hem. Het is te gênant voor woorden."



"We hebben nu rust aan ons hoofd nodig. We gedragen ons nog altijd hetzelfde als voorheen: ik, mijn vrouw en ook mijn kinderen. Hij heeft ook mijn droom in vervulling laten gaan, namelijk dat hij prof is geworden en het WK heeft gewonnen. Dat hij nu nummer tien draagt bij de nationale ploeg van Frankrijk maakt mij trots", aldus Mbappé senior.



Vader stelt dat zijn zoon overal op het veld goed kan renderen. "Hij kan als spits fungeren, maar ook aan zowel de linker- als rechterkant. Het is wel noodzakelijk dat hij genoeg vrijheid krijgt bij zowel als bij Frankrijk. Hij moet ook nog beter worden in afmaken. Maar als hij niet mijn zoon was geweest, had ik gezegd dat hij ongelooflijke prestaties neerzet voor zijn leeftijd."