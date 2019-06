Mbappé reageert met gevatte tweet op 'fake news' over eisenpakket

Kylian Mbappé werd de afgelopen tijd in Franse en Spaanse media meer dan eens in verband gebracht met een vertrek bij Paris Saint-Germain.

Het Twitter-account TransferChecker publiceerde dinsdagmiddag de eisen die de twintigjarige aanvaller zou hebben gesteld voor een langer verblijf bij les Parisiens . Met een gevatte tweet verwijst Mbappé dit gerucht naar het rijk der fabelen.



TransferChecker schrijft dat Mbappé bij de clubleiding van geëist zou hebben dat hij volgend seizoen in de spits moet spelen, dat hij alle strafschoppen moet nemen als hij op het veld staat en dat hij een groter percentage van zijn portretrechten wenst te ontvangen. "Mbappé wist wat hij deed toen hij zei dat zijn toekomst buiten Parijs zou kunnen liggen", zo valt er te lezen op het Twitter-account, dat door een kleine honderdduizend mensen gevolgd wordt.



Bij de uitreiking van de Speler van het Jaar-trofee hintte Mbappé naar een vertrek bij PSG, door te stellen dat hij op een 'kruispunt' stond. "Dat was power play . Hij weet hoe graag ze hem willen houden. Nu kan hij alles eisen wat hij wil en als ze hem dat niet geven, zal hij vertrekken", stelt TransferChecker . Mbappé kan zich niet bepaald vinden in deze berichtgeving en besloot na afloop van de EK-kwalificatiewedstrijd tussen Andorra en Frankrijk (0-4) te reageren.



"Sorry, jullie zijn iets vergeten. Kylian Mbappé wil voortaan als doelman spelen. FAKE NEWS", reageert de jonge aanvaller gevat. Mbappé heeft bij PSG nog een contract tot medio 2023 en zijn naam wordt voornamelijk gelinkt aan . TransferChecker kan het niet laten om te reageren op de Fransman. "Heb een veilige vlucht naar Madrid, mate . Het is mooi daar in deze tijd van het jaar."