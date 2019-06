Mbappe: "Mijn doel is om eerst de Champions League te winnen"

Paris Saint-Germain-aanvaller Kylian Mbappé heeft te kennen gegeven dat hij liever de Champions League zou winnen dan de Ballon d'Or.

Op twintigjarige leeftijd heeft de aanvaller al veel succes gekend. Hij won in de zomer van 2018 het WK met Frankrijk en werd met en in totaal driemaal landskampioen. Zijn doelpuntentotaal na drie seizoenen op het hoogste niveau staat op 87.

In een gesprek met ESPN wordt Mbappé gevraagd of hij liever de Ballon d'Or of een eerste Europa Cup wint, waarop hij reageert: "Het allerbelangrijkste is om de te winnen, omdat je de Ballon d'Or kunt winnen en niet de geschiedenis in kan gaan. Je speelt met tien spelers, je speelt niet alleen. Als het tennis was, zou ik zeggen de Ballon d'Or omdat je alleen speelt."

"Voetbal is een sport die je met een team speelt en ik denk dat als je de Ballon d'Or wilt winnen, je de Champions League moet winnen. Je kunt de Ballon d'Or niet winnen zonder de Champions League. Het is zo belangrijk in de ogen van de wereld. Ik wil eerst de Champions League winnen. Als ik de Ballon d'Or kan winnen oké, maar mijn doel is om eerst de Champions League te winnen."

"Ik wil niet de beste ooit zijn. Ik wil trots zijn en mijn best doen. Ik doe alles wat ik kan om succesvol te zijn en prijzen te winnen, zowel collectief als individueel. Alles doen is wat ik wil doen."