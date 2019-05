Mbappé: "Messi is in alles de beste"

Lionel Messi heeft volgens Kylian Mbappé de beste papieren om dit jaar de Ballon d'Or te winnen.

Messi eindigde 'slechts' op de vijfde plaats bij de laatste verkiezing, die door Luka Modric werd gewonnen. De Argentijn heeft in een indrukwekkend seizoen achter de rug, waarin hij met 36 goals topscorer van Spanje werd. Zijn voorsprong op de nummers twee (Luis Suarez en Karim Benzema) was liefst vijftien treffers en dat is het grootste verschil ooit.



Komende zaterdag kunnen Messi en Barça hun seizoen bekronen door de finale van de te winnen van . "De favoriet voor de Ballon d'Or is Messi", vindt Kylian Mbappé. "Hij is in alles de beste. De uitschakeling van in de brengt daar geen verandering in."



Als het seizoen met de Catalanen helemaal ten einde is, gaat Messi zich voorbereiden op de Copa America. Argentinië hoopt daar eindelijk weer de beste van het continent te worden, na twee verloren finales in 2015 en 2016. Chili was toen tweemaal in een strafschoppenserie te sterk. In 2007 verloor Messi ook al de finale met zijn land. Brazilië won met 3-0.



Lionel Messi is samen met Cristiano Ronaldo recordhouder als het gaat om het winnen van de Ballon d'Or. De 31-jarige vedette werd in 2009, 2010, 2011, 2012 en 2015 uitgeroepen tot 's werelds beste voetballer. Concurrent Ronaldo hoorde sinds 2007 slechts één keer niet bij de beste twee, namelijk in 2010.