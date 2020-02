Mbappé maakt veel los: "Ik heb dingen gehoord en dat accepteer ik niet"

Begin februari was er veel rumoer rond Kylian Mbappé.

De 21-jarige aanvaller van Paris Saint-Germain besloot na zijn wissel in de thuiswedstrijd tegen (5-0) in discussie te gaan met trainer Thomas Tuchel, een akkefietje die de tongen losmaakte in Frankrijk.

Oud-international Christophe Dugarry noemde Mbappé een verwend kind, maar dit vindt Leonardo veel te ver gaan. "Ik heb dingen gehoord over Mbappé, over zijn persoonlijkheid, en daar voel ik me niet goed bij", laat de sportief directeur van de Franse grootmacht weten aan Canal+.

"Als een speler het veld verlaat en met de trainer in discussie gaat, oké... Hij zit dan fout. We praten erover en laten dit dan achter ons. Maar om te zeggen dat hij een verwend kind is?!"

"Dit accepteer ik niet, want hij is een zeer aangenaam en betrokken persoon. En ook een fantastische speler", vervolgt Leonardo, die aan de journalist vraagt wie de beste vijf spelers ter wereld zijn.

Laatstgenoemde laat de namen van Mbappé, Neymar, Cristiano Ronaldo, Lionel Messi en Mohamed Salah vallen. "In de top vier is er een 35-jarige, een 32-jarige en daarnaast een 28-jarige en een 21-jarige. En die laatste twee zitten bij ons."

"Laten we hier toch blij om zijn. Ik ben een blije sportief directeur. Van deze situatie moeten we profiteren, we moeten gaan genieten van voetbal. We moeten het niet meer over de problemen hebben", besluit Leonardo zijn relaas.

Sinds de wissel tegen Montpellier heeft Mbappé alle minuten gespeeld bij . Tegen zowel (1-2 winst) als (4-2) stond de Fransman het hele duel op het veld.