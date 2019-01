Mbappé laat Neymar en Cavani achter zich in de Ligue 1 Performance Index

De supertrio van Paris Saint-Germain ging dit weekend weer als een speer en de voorhoede staat gezamenlijk in de top 3 van de Performance Index.

PSG boekte een vernietigende 9-0 zege op hekkensluiter Guingamp en dat is zonder twijfel de meest opzienbarende uitslag van dit seizoen in de Ligue 1. Het was bovendien een uitstekende reactie op de verrassende uitschakeling in de Coupe de la League. PSG was tien dagen na dato gebrand op een revanche tegen de Bretonse ploeg en men mocht nog blij zijn dat de magische grens van tien goals niet werd bereikt.

Het mag echter geen verrassing heten dat de Parijse aanvallers bovenaan staan in de Opta Performance Index. Daarin worden de prestaties van alle spelers in de Ligue 1 per week naast elkaar gelegd en beoordeeld met een cijfer tussen de 0 en 100 punten.

Kylian Mbappé verslaat zijn ploeggenoten met een verbijsterende score van 99,8 punten. De jonge wereldkampieon maakte een hattrick en leidt het topscorersklassement nu met zeventien goals. Nooit eerder maakte hij zoveel goals in één seizoen en nu is Donatello pas halverwege.

Ook Edinson Cavani maakte een hattrick en hij krijgt daarvoor een score van 99,7 punten, net drietiende meer dan Neymar, die als veredelde aanvallende middenvelder tot twee treffers kwam. Kort achter de spitsen vormde hij een uitstekende tandem met zijn kompanen en keer op keer begon de aanval bij hem.

Gezien de monsterscore is het eigenlijk verrassend dat er niet nog veel meer spelers van PSG in de top 10 staan, maar alleen Dani Alves voegt zich nog bij zijn ploeggenoten. De recent van een blessure teruggekeerde Braziliaan stond zijn mannetje op het middenveld, waar de ploeg momenteel kracht mist door de moeizame situatie omtrent Rabiot. De rechtsback vulde het echter op indrukwekkende wijze in en speelde alsof hij nooit ergens anders had gestaan: 95,8 punten voor hem.

Naast PSG won ook Strasbourg dit weekeinde met overtuigende cijfers en hun 5-1 zege op AS Monaco was te danken aan een viertal uitblinkers. De pleog van Thierry Laurey werd geholpen door een vroege rode kaart, maar gezien hun goede vorm hadden ze waarschijnlijk zonder die meevaller ook wel gewonnen van de ploeg van Thierry Henry.

De grote ster bij de gastheren was Ludovic Ajorque, die vanaf de start van het seizoen al briljant voetbal laat zien. Hij opende de score met een fraaie kopbal en halverwege kwam er nog een goaltje bij nadat hij een lange solo afrondde met een laag schot in de verre hoek.

De mooiste treffer van de wedstrijd werd echter gemaakt door de 21-jarige middenvelder Ibrahima Sissoko. Zijn perfect geplaatste afstandschot krulde perfect in de bovenhoek. Daarmee vindt hij zichzelf terug op de zesde stek van de Performance Index van dit weekend, twee plekjes achter de nummer vier Ajorque.

Adrien Thomasson en Youssouf Fofana maakten het feest vervolgens compleet door ook de top tien te halen. Zij zijn de respectievelijke nummers acht en negen van het weekeinde en daarmee zijn er nog maar twee spelers niet genoemd: Toulouse-kepper Baptiste Reynet en Angers-middenvelder Angelo FUlgini.

Beide spelers waren op hun eigen manier ook beslissend. De doelman maakte een hele serie reddingen waarmee zijn ploeg de 1-0 zege over de streep trok tegen Nimes, terwijl de ander als late invaller binnen de lijnen kwam en prompt voor een langverwachte zege tekende.

PSG gaat vermoedelijk niet weer zo makkelijk winnen als het komend weekend tegen Rennes speelt en Strasbourg mag proberen de zegereeks voort te zetten tegen Bordeaux. Het topduel van de speelronde wordt echter al op vrijdag gespeeld. Dan neemt het Olympique Marseille het in eigen huis op tegen de nummer 2 Lille.