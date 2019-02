"Mbappé is een lastiger tegenstander dan Messi"

Lionel Messi is al jaren voor veel verdedigers een plaaggeest, maar volgens Lyon-speler Marcelo is Kylian Mbappé moeilijker te bespelen.

Marcelo stond dinsdagavond met Olympique Lyon in de Champions League tegenover Barcelona (0-0), terwijl hij Mbappé een paar weken terug tegenkwam in Ligue 1. "De spelers waar ik de laatste tijd tegen heb gespeeld, zijn van een absoluut topniveau. Mbappé bijvoorbeeld, hij gaf me veel werk te doen", vertelt Marcelo in gesprek met Goal.



"Ik vond Messi dinsdag niet heel goed spelen. Mbappé, door zijn snelheid, positionering en de directe duels, was een veel moeilijker tegenstander", aldus de 31-jarige centrumverdediger, die tussen 2010 en 2013 voor PSV speelde. "Ik denk dat het heel goed mogelijk is dat Mbappé de beste speler ter wereld wordt. Vergeleken met Messi en Ronaldo zijn er nog wat dingen die hij moet verbeteren, maar hij leert snel."



Lyon wist begin februari met 2-1 van Mbappé en Paris Saint-Germain te winnen en dat was voor PSG pas de eerste nederlaag van dit seizoen in Ligue 1. De Franse kampioen heeft liefst vijftien punten voorsprong op Lille en al negentien op Lyon, de nummer drie. Bovendien mag PSG nog een wedstrijd inhalen.



In oktober liet Mbappé wel even zijn klasse zien in de eerste confrontatie tussen PSG en Lyon. De Parijse sterrenploeg won met 5-0 en de jonge Fransman scoorde tussen de 61ste en 74ste minuut vier keer. Overigens zat Marcelo toen de hele wedstrijd op de bank.