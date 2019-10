Mbappé en Cavani staan voor rentree bij PSG

Kylian Mbappé en Edinson Cavani kunnen vrijdagavond hun rentree maken in de uitwedstrijd van Paris Saint-Germain tegen Nice.

Mbappé en Cavani zijn allebei opgenomen in de wedstrijdselectie, zo bracht de Franse kampioen donderdag naar buiten. en Nice trappen vrijdag om 20:45 uur af. De bezoekers gaan na negen speelronden aan kop in en de voorsprong op nummer twee is twee punten.

De 20-jarige Mbappé sukkelt dit seizoen met een bovenbeenblessure. Na de derde competitiewedstrijd van PSG, eind augustus, kon hij daardoor enkele weken niet in actie komen. Een maand later volgde zijn rentree tegen , toen hij de assist gaf bij het winnende doelpunt van Neymar (0-1).

Lees beneden verder

Vervolgens kreeg Mbappé ook speeltijd in de -wedstrijd tegen en werd hij opgeroepen voor de Franse nationale ploeg. Door een nieuwe kwetsuur moest het toptalent beide EK-kwalificatieduels van Les Bleus echter aan zich voorbij laten gaan. Nu is hij dus fit genoeg voor een rentree.

Datzelfde geldt voor Edinson Cavani, die daar iets langer op moest wachten dan Mbappé. De spits uit Uruguay haakte op 25 augustus tegen al na een kwartier geblesseerd af. In de twee eerste competitieduels van PSG was Cavani nog trefzeker.

Voor Neymar komt de wedstrijd van vrijdag tegen Nice nog te vroeg. De Braziliaan zit niet bij de selectie, omdat hij tijdens de interlandperiode een hamstringblessure opliep. Volgens Franse media staat de aanvaller nog enkele weken buitenspel.