Mbappé durft niet te kiezen tussen 'monsters' Messi en Ronaldo

Kylian Mbappé geeft toe dat hij vroeger graag nadacht over wie de betere was, maar nu durft hij geen onderscheid te maken.

De topspits van Paris Saint-Germain zou geen keuze kunnen maken als hij bij Lionel Messi en Cristiano Ronaldo in de ploeg zou zitten. Zijn oplossing is om dan zelf te stoppen zodat beide wereldsterren een plekje in de basis zouden hebben.

Messi toonde in de geweldige vorm door namens twee keer te scoren tegen en Ronaldo trof ook eenmaal doel, maar hij kon niet voorkomen dat zijn werd uitgeschakeld door . Desondanks maakt de Portugees een prima debuutseizoen door met 26 goals in 38 wedstrijden. Messi doet het nog beter met 45 treffers na 42 optredens voor Barça.

France Football vroeg Mbappé, zelf goed voor 33 goals na 39 duels, om te kiezen wie hij liever naast zich in zijn team zou hebben. Dat acht Mbappé echter onmogelijk. "Wat ik zou doen als ik moet kiezen voor Messi of Ronaldo als ploeggenoot? Ik zou stoppen met voetbal en hen allebei opstellen zodat we zeker weten zouden winnen!"

"Ik zou er een kunnen kiezen, maar dat zou ten koste gaan van de ander. Ik vind niet dat iemand het recht heeft om een van deze twee monsters te degraderen. Het zou een belediging zijn als ik een van de twee koos terwijl ze allebei zo veel hebben bereikt", aldus Mbappe, die zich als kind wel met de vraag bezig hield.

"Ik had er lol in om hen te vergelijken. Elk jaar veranderde ik mijn voorkeur, hoewel ik moet toegeven dat ik Ronaldo vaker heb gekozen. Maar nu ik volwassen ben, ben ik minder zeker van mijn zaak. Er zijn Barçafans die Johan Cruijff en Messi prefereren en anderen zeggen Ronaldo om dat hij de beste atleet is die de sport ooit heeft gekend."