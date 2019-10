Mbappé breekt record van Messi in de Champions League

De Franse superster stal de show door dinsdagavond als invaller een hattrick te maken en nam onderweg ook nog een CL-record over van Lionel Messi.

De aanvaller van Paris Saint-Germain is de jongste speler ooit die vijftien goals heeft gescoord in het miljardenbal.

Amper hersteld van een blessure, mocht de twintigjarige in de 52e minuut invallen tegen en in iets meer dan een half uur tijd hielp hij zijn ploeg aan een 0-5 zege.

Negen minuten na zijn entree kopte hij zijn eerste goal van de avond binnen, om even later een prima assist af te leveren op Mauro Icardi.

In de tachtigste minuut schoot de Fransman zelf weer raak na een dribbel langs twee verdedigers en vier minuten later was de hattrick compleet na een heerlijke steekbal van Angel Di Maria.

Na het magische optreden van Mbappé bleek dat hij nu vijftien goals heeft in de , en dat terwijl hij pas 20 jaar en 306 dagen oud is.

Daarmee is hij de jongste speler ooit die die grens slecht, want Lionel Messi had als vorige recordhouder 21 jaar en 288 dagen nodig om dat te bereiken.

Messi schoot op zijn beurt -legende Raúl uit de boeken, die 22 jaar en 163 dagen oud was toen hij zijn vijftiende CL-goal maakte.

Mbappé was ook pas de vierde speler ooit die een CL-hattrick maakte als invaller. Joseba Llorente was in 2008 de laatste toen hij namens drie keer raak vuurde tegen Aalborg.

Hoewel Mbappé kwakkelt met een zere hamstring en dijbeenblessure, presteert hij toch naar behoren in de , met twee goals en drie assists in vijf wedstrijden.

Afgelopen zaterdag kwam hij zeven minuten op het veld tegen Nice (4-1) en dat was genoeg voor een goal en een assist, waarmee hij zijn geweldige vorm van vorig seizoen dus 'gewoon' voortzet.

In seizoen 2018/19 kwam hij tot 39 goals in alle competities, terwijl hij ook nog eens 17 assists wist te produceren.

De Fransman scoorde 33 goals in de Ligue 1, waardoor hij net iets tekort kwam om de Europese Gouden Schoen te winnen, die uiteindelijk voor de zesde keer naar Messi ging.

heeft nu vier uitwedstrijden op rij gewonnen in de Champoions League en koerst in Groep A af op een eenvoudige plaatsing voor de achtste finales.