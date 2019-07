Mbappé beëindigt speculaties met tweet

Kylian Mbappé wordt al enige tijd aan Real Madrid gelinkt, maar de topspits lijkt komend seizoen gewoon het shirt van Paris Saint-Germain te dragen.

Mbappé publiceerde op Twitter en Instagram een foto van zichzelf in het nieuwe thuisshirt van . Als bijschrift plaatste hij Ici c'est Paris bij de foto, het motto van de Franse club. Daarmee lijkt de 20-jarige aanvaller aan te geven dat hij deze zomer niet vertrekt.



De afgelopen weken werd Mbappé veelvuldig in verband gebracht met een transfer naar . De Spaanse grootmacht leek in eerste instantie voor Neymar te gaan, maar de gigantische kostenpost die een transfer van de Braziliaan met zich meebrengt, is een struikelblok voor de club . Los Blancos zouden zich daarom eerst op Mbappé willen richten.Real lijkt de komst van het toptalent nu dus even te moeten vergeten. Mbappé gaat zodoende aan zijn zesde jaar in beginnen. De jonge spits heeft al drie landstitels achter zijn naam staan en in totaal maakte hij 87 doelpunten in 147 officiële wedstrijden van en Paris Saint-Germain.Mbappé werd afgelopen jaargang met 33 treffers topscorer van Ligue 1. Zijn contract in het Parc des Princes loopt medio 2022 af. De Spaanse krant Marca meldde eerder deze week dat hij die verbintenis niet zou willen verlengen.