Mauro Icardi maakt toptransfer en laat transfersoap achter zich

Mauro Icardi is speler van Paris Saint-Germain.

De Franse grootmacht meldt via de officiële kanalen dat de spits op huurbasis overkomt van , waar de spits overbodig is geworden. heeft een optie tot koop bedongen bij de deal. Voorafgaand aan de overstap heeft Icardi zijn contract bij Inter wel met een jaar verlengd tot medio 2022.

PSG betaalt naar verluidt acht miljoen voor de huur en neemt ook het salaris van zes tot zeven miljoen per jaar over. Volgens diverse Italiaanse media is de hoogte van de koopoptie ongeveer zeventig miljoen euro.

De 26-jarige Icardi werd de voorbije maanden met diverse topclubs in verband gebracht. De Argentijn en Inter zagen een verdere samenwerking niet meer zitten, zeker nadat spits Romelu Lukaku zich bij de club had aangesloten.

Indien de huurperiode van Icardi bij PSG tegenvalt, kan dat in combinatie met zijn contractsituatie zeer ongunstig uitpakken voor zijn transferwaarde. Om die reden wilde Inter eerst zijn contract verlengen, alvorens er werd ingestemd met een verhuur. Wanda Nara, de zaakwaarnemer en vrouw van Icardi, heeft de hele nacht en maandag met Inter en PSG onderhandeld over het contract en de overgang.

PSG was naarstig op zoek naar een aanvallende versterking, onder meer omdat Edinson Cavani en Kylian Mbappé momenteel aan de kant staan en Neymar al zijn gehele PSG-tijd blessuregevoelig is. De achtvoudig A-international van Argentinië speelde sinds medio 2013 voor Inter en kwam tot op heden tot 219 wedstrijden voor de -club, met 124 doelpunten en 28 assists als resultaat.