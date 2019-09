'Mauro Icardi krijgt na omvangrijke soap op valreep gewenste toptransfer'

Mauro Icardi krijgt op de valreep zijn gewenste transfer.

Verschillende Franse en Italiaanse media, waaronder RMC Sport, L'Équipe, Sky Italia en de Corriere dello Sport, weten te melden dat en Paris Saint-Germain een akkoord hebben bereikt over de Argentijnse spits.

Het betekent automatisch dat Icardi zijn contract bij i Nerazzurri met een jaar gaat verlengen. De contractverlenging was voor Internazionale een belangrijke voorwaarde om in de stemmen met een huurconstructie.

wil Icardi graag in eerste instantie op huurbasis overnemen van de Italiaanse topclub. Er wordt nu gemeld dat er voorlopig sprake is van een huur zonder optie tot koop, al onderhandelen beide partijen volgens transferspecialist Gianluca Di Marzio om die nog in de huurovereenkomst op te nemen.

Internazionale mikt op een optie tot koop ter waarde van zeventig miljoen euro. Het huidige contract van Icardi bij Internazionale loopt nog tot medio 2021. Indien zijn huurperiode bij PSG tegenvalt, kan dat in combinatie met zijn contractsituatie zeer ongunstig uitpakken voor zijn transferwaarde.

Om die reden wilden i Nerazzurri eerst zijn contract verlengen, alvorens er werd ingestemd met een huurperiode. Wanda Nara, de zaakwaarnemer en vrouw van Icardi, heeft de hele nacht met de clubleiding van Internazionale onderhandeld over contractverlenging en is naar verluidt tot een akkoord gekomen.

Lees beneden verder

Icardi stapt maandagmiddag in het vliegtuig naar Parijs en zal rond vijf uur 's middags in de Franse hoofdstad arriveren. Het zou een einde maken aan een opmerkelijke transfersoap.

Het was al langer duidelijk dat Internazionale Icardi kwijt wilde, maar hij wees een overstap naar van de hand. De spits zou zelfs het liefst naar hebben gewild, maar een overstap naar la Vecchia Signora kwam niet van de grond.

wilde Icardi tevens huren van Internazionale, alleen viel de keuze dus uiteindelijk op PSG.