Maurizio Sarri beticht Bayern München van 'gebrek aan respect'

Maurizio Sarri is absoluut niet gediend van de wijze waarop Bayern München probeert Callum Hudson-Odoi over te nemen van Chelsea.

Bij monde van trainer Niko Kovac en technisch directeur Hasan Salihamidzic heeft Bayern meerdere keren aangegeven de achttienjarige aanvaller graag in te lijven, tot ergernis van de Italiaanse manager van the Blues.

Bayern heeft al meerdere aanbiedingen bij Chelsea neergelegd, waarbij naar verluidt het laatste bod van circa 38 miljoen euro is geaccepteerd door de Londenaren. Dat Salihamidzic openlijk zijn interesse in de jongeling uitte door te stellen dat Bayern 'hem erg graag wil strikken', schiet bij Sarri in het verkeerde keelgat, zo blijkt vrijdag op een persconferentie.



"Het is niet professioneel, want ze praten over een speler die onder contract staat bij Chelsea", wordt de oefenmeester geciteerd door de BBC en Sky Sports . "Het is een gebrek aan respect richting onze club. Ik weet niet wat ik moet zeggen, eigenlijk. Ik ben blij, heel erg blij, met de speler, want hij zet stappen in zijn ontwikkeling.”"



“"Hij wordt steeds beter, ook in defensief opzicht. Nu moet hij nog beter worden in bewegen zonder bal. Hij werkt momenteel hard, dus ik ben blij. Ik zou graag zien dat hij bij ons blijft"”, aldus Sarri. Chelsea heeft Hudson-Odoi meerdere contractaanbiedingen gedaan, maar vooralsnog wil hij niet bijtekenen. De Engelsman ligt nog tot medio 2020 vast op Stamford Bridge.