Matuidi: "Ik ben heel gelukkig bij Juventus"

Blaise Matuidi is "heel gelukkig" bij Juventus en gesprekken over een nieuw contract bij de club zijn momenteel gaande.

De Franse international kwam afgelopen seizoen tot 42 wedstrijden in alle competities voor de Italianen en gaat volgende maand de laatste twaalf maanden van zijn contract in. Matuidi is een belangrijke speler van La Vecchia Signora geweest sinds hij in de zomer van 2017 werd overgenomen van Paris Saint-Germain en de club wil hem graag langer binden.

"Ik ben heel gelukkig bij Juve. We weten nooit wat er kan gebeuren in het voetbal, maar in de tussentijd ben ik gelukkig en mijn familie ook", vertelt Matuidi op een persconferentie voorafgaand aan Frankrijks EK-kwalificatiewedstrijd tegen Turkije.

"Wat mijn contract betreft, dit laat ik over aan mijn zaakwaarnemer (Mino Raiola, red.). Tot nu toe heeft hij het altijd goed gedaan. Ik weet niet waarom het plotseling zou veranderen. Ik maak me geen zorgen. Ik praat met Raiola en alles gaat goed. Met betrekking tot de rest zal hij praten wanneer de tijd rijp is. Hij is degene die kan praten over zijn schorsing. Het belet ons niet om samen te praten We zullen de beste oplossing vinden."

Matuidi kijkt met een positief gevoel terug op het seizoen bij . De club pakte wederom de titel in de , maar boekte geen succes in de en .

"Het was een seizoen dat behoorlijk positief was, ondanks dat we verder wilden komen in de Champions League. Het ging best goed voor mij. Ik heb bijna elke wedstrijd gespeeld. Ik had geen grote blessures, dus ik ben best tevreden met mijn seizoen. Natuurlijk waren er wat ups en downs, maar over het algemeen was het een goed seizoen."