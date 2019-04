Matuidi eist actie: "Zij hebben niks in een stadion te zoeken"

Blaise Matuidi wil dat er zo snel mogelijk harde sancties volgen voor toeschouwers die zich schuldig maken aan racisme.

De middenvelder speelde afgelopen dinsdag met een uitwedstrijd bij Cagliari (0-2 winst) en doelpuntenmaker Moise Kean werd daar racistisch bejegend door een deel van het thuispubliek. "Dat is triest, want vorig jaar is mij dat ook overkomen, in hetzelfde stadion. We kunnen dat gewoon niet tolereren", vertelt Matuidi in gesprek met Canal+.



"Er werden apengeluiden gemaakt als ik de bal had. En toen Kean twee keer vlakbij het doel in balbezit kwam, gebeurde het weer", aldus de Franse middenvelder. "Naarmate de wedstrijd vorderde, werd het steeds erger. Dit zijn achterlijke mensen die niks in een stadion hebben te zoeken. Ze moeten gestraft worden."



Matuidi wil dan ook niet achterover zitten en niets tegen het probleem doen. "Ik wil niet kalmeren en het racisme negeren. We moeten het bestrijden in plaats van negeren. We moeten niet bang zijn en doen alsof we het niet hebben gehoord." De spelverdeler vindt dat de wedstrijd tegen Cagliari stil had moeten worden gelegd. "Ik ben een vader en ik wil deze wereld niet aan mijn kinderen laten zien."