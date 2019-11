Matthijs de Ligt weet Golden Boy-titel niet te prolongeren

Matthijs de Ligt wordt afgelost door Atlético Madrid-aanvaller João Félix als Golden Boy.

Dat heeft Tuttosport, de organisator van de verkiezing, woensdagmiddag bekendgemaakt. De verdediger van ging vorig jaar nog met de prijs voor beste speler onder de 21 op de Europese velden aan de haal, maar eindigt in de verkiezing van dit jaar op de vijfde plaats.

De Ligt moet dus voorrang verlenen aan João Félix, terwijl het podium verder wordt gecompleteerd door -aanvaller Jadon Sancho en -spelmaker Kai Havertz.

Ook Red Bull Salzburg-sensatie Erling Braut Haaland eindigt boven de Nederlander in de uitverkiezing. De top tien wordt volgemaakt door Ansu Fati ( ), Phil Foden ( ), Gianluigi Donnarumma ( ), Nicolò Zaniolo ( ) en -aanvaller Donyell Malen.

João Félix treedt met zijn uitverkiezing in de voetsporen van landgenoot Renato Sanches, die in 2016 werd uitverkozen van grootste talent van Europa. De aanvaller is bovendien de tweede speler van los Colchoneros die de prijs in ontvangst mag nemen: huidig Manchester City-vedette Sergio Agüero ging de Portugees in 2007 voor toen hij nog in Madrid actief was.

De uitverkiezing tot Golden Boy vormt voor João Félix een kroon op het jaar waarin hij zijn grote doorbraak beleefde. De twintigjarige aanvaller groeide bij , de club waar hij ook een deel van zijn opleiding genoot, uit tot een absolute smaakmaker en eindigde het afgelopen seizoen in de Liga NOS met vijftien doelpunten en negen assists achter zijn naam.

Atlético besloot vervolgens zijn transferclausule van 126 miljoen euro te lichten om hem binnen te halen als opvolger van de naar Barcelona vertrokken Antoine Griezmann.