Matthijs de Ligt wacht af: "Dat is ook iets wat ik kan bereiken bij Ajax"

Frenkie de Jong heeft deze week de knoop doorgehakt en gaat vanaf komende zomer voor Barcelona spelen.

De middenvelder wilde de deal zo snel mogelijk beklinken, aangezien hij zich wil focussen op presteren met Ajax. Ook Matthijs de Ligt wordt in verband gebracht met een transfer, maar de verdediger zegt voorlopig nog geen keus over zijn toekomst te willen maken.

"Of ik de geruchten irritant vind? Nee. Of ik er verveeld van raak? Een beetje", zegt De Ligt in gesprek met ESPN . "Maar het maakt niet uit als er een artikel verschijnt waar ik naartoe zou gaan of waar ik naartoe zou moeten gaan. Iedereen zegt er iets over. De kranten moeten altijd iets te melden hebben, aangezien het interessant moet blijven."



De Ligt staat nadrukkelijk in de belangstelling van onder meer Barcelona, Paris Saint-Germain en Juventus. Volgens het Algemeen Dagblad heeft laatstgenoemde topclub de beste papieren om de Oranje-international in huis te halen. De Ligt, die nog tot medio 2021 vastligt in Amsterdam, gaat pas komende zomer besluiten waar hij volgend jaar zal spelen.



"Op een gegeven moment moet je iets anders op gaan zoeken en kijken wat de beste optie is, maar op dit moment denk ik er niet over na." De negentienjarige aanvoerder benadrukt dat Ajax voor altijd in zijn hart zal zitten. "Deze plek betekent zoveel voor mij. Ik ben hier opgegroeid. Bij Ajax leer je om iedere wedstrijd te winnen en om altijd je best te doen. Het maakt dan niet uit wie de tegenstander is. Het zit in mijn bloed."



De Ligt wil dat Ajax in de tweede seizoenshelft prijzen gaat pakken voor de trouwe supporters."We willen de helden worden van het publiek. Ook voor onszelf en voor de mensen in Amsterdam. We willen zoveel mogelijk bereiken. Persoonlijk wil ik zoveel mogelijk grote wedstrijden en ook goede wedstrijden spelen. Dat is ook iets wat ik kan bereiken bij Ajax."