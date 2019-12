Matthijs de Ligt valt in de prijzen: "Ik wil Ajax en Juventus bedanken"

Matthijs de Ligt is maandagavond uitgeroepen tot winnaar van de Kopa Trophy.

Op het Ballon d'Or-gala van France Football bleef de verdediger van negen kanshebbers voor in de strijd om de trofee, die wordt uitgereikt aan de beste speler ter wereld onder 21 jaar van het afgelopen seizoen. De Ligt is de opvolger van Kylian Mbappé, die vorig seizoen onder meer Justin Kluivert voorbleef en de allereerste winnaar van de prijs werd.

De Ligt reageert op het podium verheugd op de prijs. "Om te beginnen ben ik blij om hier te zijn. Het is een grote eer om hier tussen al deze topspelers te staan", zegt hij. "Ik wil bedanken, de club waar ik ben begonnen en die me veel gegeven heeft."

"Ik wil mijn ploeggenoten van Ajax en van Juventus bedanken, de club Juventus, mijn familie, mijn vriendin, iedereen. Ik wil tegen iedereen zeggen dat ik heel trots op deze prijs ben. En geniet van deze avond, want met al deze topspelers moet je ervan genieten zolang ze er nog zijn."

Jadon Sancho ( ), João Félix ( / ), Moise Kean (Juventus/ ), Samuel Chukwueze ( ), Kang-In Lee ( ), Vinicius Jr ( ), Kai Havertz ( ), Mattéo Guendouzi ( ) en Andriy Lunin (Real Madrid/ ) waren behalve De Ligt genomineerd voor hun prestaties in het afgelopen seizoen. Sancho en Félix zijn als nummers twee en drie geëindigd.

Een van de bijzondere aspecten aan de prijs is dat de jury wordt gevormd door alle nog levende voormalig winnaars van de Ballon d'Or. Het oudste jurylid is de 84-jarige Luis Suárez Miramontes, die in 1960 werd verkozen tot beste speler.

Ook voormalig Wereldvoetballers van het Jaar als Ruud Gullit, Marco van Basten, Cristiano Ronaldo en Lionel Messi zitten in de jury.

De Ligt, die vorig jaar al de Golden Boy-award won voor het grootste talent onder 21 jaar van Europa, heeft een prachtig jaar achter de rug. Als aanvoerder leidde hij Ajax naar de landstitel, de TOTO en de halve finale van de . Hij verdiende een transfer naar Juventus en ontwikkelde zich daar al snel tot basiskracht.

Ook bij het , dat zich kwalificeerde voor het EK, is De Ligt niet meer weg te denken.