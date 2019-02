Matthijs de Ligt: "Toen heerste volgens iedereen ook chaos bij Ajax"

Ajax ging vorige week hard tegen Feyenoord. De Amsterdammers werden met 6-2 afgedroogd in De Kuip en in de media is sprake van een mini-crisis.

Zaterdagavond hoopt Ajax de rug te rechten als VVV-Venlo op bezoek komt in de Johan Cruijff ArenA. Aanvoerder Matthijs de Ligt geeft aan dat hij hoopt dat de huidige nummer twee van de Eredivisie snel weer de vorm van voor de winterstop te pakken krijgt.

Een dag na de nederlaag volgden verschillende gesprekken bij Ajax waar elkaar de waarheid werd gezegd, met als doel om nog een dergelijke verliespartije te voorkomen. “"Een Klassieker zo verliezen blijft zuur, maar het is wel de bedoeling dat we hier beter uitkomen en snel vat krijgen op onze goede flow van voor de winterstop"”, vertelt De Ligt in een interview met De Telegraaf .



De Ligt vertrouwt op een goede afloop, want ook na de 3-0 nederlaag tegen PSV eerder dit seizoen wist Ajax de draad weer snel op te pakken. “"Toen heerste volgens iedereen ook chaos bij Ajax. Toen hebben we de koppen eveneens bij elkaar gestoken en daarna elf competitieduels achtereen gewonnen"”, klinkt het. “

"Aan ons om eenzelfde reeks neer te zetten, te beginnen tegen VVV-Venlo. Met verliespunten tegen Heerenveen en Feyenoord hebben we een slechte week achter de rug, maar het seizoen is net over de helft en dus is er nog van alles mogelijk. Dat besef leeft bij ons. Vorig seizoen viel er na de nederlaag bij PSV en het kampioenschap van ze niets meer goed te maken.”"



Dinsdag was de selectie van Ajax vrij en woensdag werd het vizier gericht op het duel met VVV. “"Wat ik verwacht? Dat we terug gaan naar de dingen die we deden voor de winterstop, een tikkeltje scherper zijn in het druk naar voren zetten en aansluiten. Het ritme is even doorbroken door de winterstop en dat moet terug. Zo snel mogelijk"”, besluit de Oranje-international.