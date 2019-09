Matthijs de Ligt start ondanks kritiek wederom in de basis van Juventus

Matthijs de Ligt start zaterdagmiddag in de basis van Juventus.

De regerend landskampioen van Italië speelt in het kader van de derde speeldag van de uit bij . De Ligt maakte vlak voor de interlandperiode zijn officiële debuut in het thuisduel met (4-3 winst), maar kreeg veel kritiek te verwerken.

Op papier staat De Ligt weer links centraal in de verdediging, naast Leonardo Bonucci. Waar hij bij en het gewend was om als rechter centrale verdediger te spelen, koos Maurizio Sarri ervoor om hem tegen Napoli ook al links in het centrum op te stellen.

Dat pakte niet goed uit, want De Ligt was op een negatieve manier betrokken bij de drie tegendoelpunten van la Vecchia Signora . Bondscoach Ronald Koeman gaf in aanloop naar de EK-kwalificatiewedstrijden aan dat hij het geen slimme zet vond van Sarri om De Ligt links in het centrum te laten spelen.

"Ik had hem zelf rechts in de as gezet en Bonucci op links. Die heeft veel meer ervaring", aldus Koeman. "Ik probeer al mijn spelers vertrouwen te geven. De situatie verandert niet. De Ligt speelt gewoon en rechts in het centrum."



De flanken in de defensie van worden bezet door Danilo en Alex Sandro. Het middenveld wordt gevormd door Sami Khedira, Miralem Pjanic en Blaise Matuidi. Douglas Costa, Gonzalo Higuaín en Cristiano Ronaldo nemen in de voorhoede plaats. Het doel wordt verdedigd door Wojciech Szczesny.