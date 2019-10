Matthijs de Ligt ontvangt prachtig commentaar: "Hij groeit exponentieel"

Juventus staat er na twee speelrondes prima voor in de groepsfase van de Champions League.

Na de 2-2 remise op de openingsspeeldag op bezoek bij volgde dinsdagavond in eigen huis een 3-0 overwinning op . Maurizio Sarri is tevreden over het spel van zijn ploeg tegen Leverkusen en is in een tussenzin vol lof over Matthijs de Ligt.

Sarri koos dinsdagavond verrassend voor een 4-3-3-systeem, nadat hij in de generale repetitie tegen (2-1 overwinning) nog in een 4-3-1-2-systeem het veld had opgestuurd.

Onder anderen Paulo Dybala en Aaron Ramsey verdwenen ten opzichte van die wedstrijd uit de basis; Federico Bernardeschi en Gonzalo Higuaín konden juist rekenen op een basisplaats.

"Ik vond dat Higuaín deze week goed had getraind en Aaron Ramsey kon wel wat rust gebruiken. Daarnaast wisten we dat de snelheid van Federico van pas kon komen", licht Sarri na afloop toe in gesprek met Sky Italia.

De trainer van Juventus spreekt van een 'lastige' wedstrijd. "Leverkusen is natuurlijk graag in balbezit en het is absoluut geen gemakkelijke opponent. Na rust werden ze echter minder en kregen wij de controle over de wedstrijd", vervolgt hij.

Juventus leidde bij rust met 1-0 door een treffer van Higuaín. In de tweede helft liep men via doelpunten van Bernardeschi en Cristiano Ronaldo verder weg van Leverkusen.

In verdedigend opzicht werd Juventus nauwelijks aan het wankelen gebracht door de Duitsers, zag ook Sarri. "Juan Cuadrado groeit in zijn rol als rechtsback en daar profiteert iedereen van. Hij verdedigt en valt aan op de juiste manier."

"Juan kan zich nog verbeteren in een tegen een-situaties. De Ligt groeit exponentieel. De verdediging deed het prima, maar kan nog beter. Leverkusen was af en toe nog te lang in balbezit, maar ze creëerden niets voor het doel."