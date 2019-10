Matthijs de Ligt ontkent handsbal tegen Inter: "Ik vroeg nog om de VAR"

Matthijs de Ligt won zondagavond met Juventus op bezoek bij Internazionale (1-2) en meldde zich maandag na een kort nachtje bij het Nederlands elftal.

De verdediger blikt tegenover FOX Sports terug op zijn optreden tegen Inter, waarin hij een penalty veroorzaakte door een vermeende handsbal. "Ik heb in totaal denk ik drie uur geslapen. Ik moest snel hierheen komen."

"Volgens mij kun je ook wel aan me zien dat ik aardig vermoeid ben", aldus De Ligt, die zijn vermoeidheid niet alleen aan de korte nacht toeschrijft. "Ik denk dat iedereen wel heeft gezien dat de wedstrijd een slagveld was."

"De intensiteit was hoog, je moest alles uit jezelf halen. Of het zwaarder was dan normaal? Ja, dat denk ik wel. De belangen waren heel groot, Inter stond natuurlijk op de eerste plek. Het is ook een derby in Italië."

De Ligt is van mening dat hij geen hands maakte bij het penaltymoment. "Ik heb een beeld gezien vanuit een hoek waarop ik de bal helemaal niet raak. Het is altijd vertekenend en het is maar net welke beelden de scheidsrechter krijgt."

"Ik voelde hem eerlijk gezegd niet op mijn arm. Ik had het idee dat-ie tegen mijn zijkant aan kwam. Daarom vroeg ik ook om de VAR, maar blijkbaar besliste de scheidsrechter anders."

Door het veroorzaken van de strafschop kreeg De Ligt opnieuw een lading kritiek over zich heen. "Dat is helaas het leven van een verdediger. Of je het goed of fout doet, je balanceert op zo'n dun koordje."

"Natuurlijk veroorzaak je liever geen penalty, maar het belangrijkste is dat je daar wint. Ik probeer te leren van de fouten die ik maak en te leren van de jongens bij ."